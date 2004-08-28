Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 августа 2004 года № 894
Правительство Республики Казахстан постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2003 года № 1194 «Об утверждении типовых договоров на предоставляемые услуги (товары, работы), относящиеся к сфере естественной монополии» (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 45, ст. 493) следующие изменения и дополнения:
в Типовом договоре на предоставление услуг по водоснабжению и/или приему сточных вод, утвержденном указанным постановлением:
в заголовке слово «приему» заменить словом «отведению»;
в пункте 1:
абзацы второй, третий, шестой, седьмой, восьмой, пятнадцатый исключить;
в абзацах четвертом, пятом слово «канализации» заменить словами «отведения сточных вод»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Потребитель — физическое или юридическое лицо, пользующееся на основе договора услугами водоснабжения и/или отведения сточных вод»;
в пункте 2:
слово «коммунальные» исключить;
слова «приему», «принятые» заменить соответственно словами «отведению», «предоставленные»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«З. Характеристики предоставляемых услуг и качество подаваемой воды должны соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан, санитарно-гигиенических правил и норм, государственных стандартов.»;
в пункте 4 слово «Услугодателя» заменить словами «водоснабжения и/или отведения сточных вод при выполнении технических условий»;
в пункте 6:
в абзаце первом слово «первой» заменить словом «последней»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Границей раздела эксплуатационной ответственности в системе отведения сточных вод объекта кондоминиума является колодец в месте присоединения к системе отведения сточных вод населенного пункта.»;
заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:
«3. Условия предоставления услуг»;
в пункте 7:
в абзаце первом слова «Прекращение и приостановление», «производятся» заменить соответственно словами «Приостановление», «производится»;
в подпункте 3) слово «трех» заменить словом «двух»;
в абзаце втором подпункта 6) слова «и 5)» исключить;
в пункте 8:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае приостановления предоставления услуг Потребителю за нарушения, предусмотренные подпунктом 3) пункта 7 Договора, подключение производится после погашения долга. При неоднократном отключении подключение производится после погашения долга и внесения платы за подключение. Стоимость подключения согласовывается с территориальным антимонопольным органом.»;
в абзаце первом пункта 9 слова «отпущенную воду и/или принятые сточные воды производятся» заменить словами «предоставленные услуги по настоящему договору производится»;
пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«При 100 % наличии индивидуальных приборов учета и общедомового прибора учета разница между показаниями общедомового прибора учета и суммарными показаниями индивидуальных приборов учета подлежит оплате собственниками объекта кондоминиума в соответствии с количеством фактически проживающих людей, в иных случаях — по соглашению сторон.»;
в абзаце первом пункта 12 слово «канализации» заменить словами «отведения сточных вод»;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Вода, не сбрасываемая в систему отведения сточных вод, при расчете оплаты за услуги отведения сточных вод не учитывается.
Объем неучитываемой воды определяется согласно технологическим расчетам.»;
в пункте 14 слова «либо соглашением Сторон» заменить словами «по нормам водопотребления»;
в пункте 17 слова «вправе потребовать подключить его к сети» заменить словами «подключается Услугодателем к сетям водоснабжения»;
дополнить пунктом 17-1 следующего содержания:
«17-1. При обнаружении фактов нарушения схемы учета воды у Потребителя, срыва пломб на узлах управления и приборах учета, установления приспособлений, искажающих показания приборов учета, Потребителю производится перерасчет за пользование водой с момента проведения последней проверки до дня обнаружения, но не более двух месяцев, из расчета полной пропускной способности трубопровода до узла управления при действии его в течение 24 часов в сутки.»;
в пункте 18:
в подпункте 1) слово «необходимом» исключить;
подпункт 9) исключить;
в подпункте 11) слово «использованной» заменить словом «предоставленной»;
в пункте 19:
в подпункте 2) слова «канализации» заменить словами «отведения сточных вод»;
дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
«5) обеспечивать сохранность, надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых систем водоснабжения и отведения сточных вод, находящихся в его ведении или на обслуживании.»;
в пункте 20:
подпункт 2) исключить;
в подпункте 4) слово «канализации» заменить словами «отведения сточных вод»;
в пункте 21:
в подпункте 1) слова «снабжение Потребителя услугами» заменить словами «предоставление услуг Потребителю»;
подпункты 2) и 5) исключить;
в подпункте 7):
слово «поставляемых» заменить словом «предоставляемых»;
дополнить словом «периодом»;
подпункт 9) изложить в следующей редакции:
«9) принять меры по восстановлению качества и объема предоставляемых услуг по обоснованным претензиям Потребителя в течение 24 часов;»;
в подпункте 10) слова «тепловых сетей и приборов учета» заменить словами «сетей водоснабжения и отведения сточных вод, приборов учета, а также при снятии показаний приборов учета»;
в подпункте 1) пункта 22 слово «канализации» заменить словами «отведения сточных вод»;
в пункте 27:
в абзаце первом слова «неустойки в размере не более» заменить словами «неустойку, рассчитанную исходя из»;
в абзаце втором слова «первый день месяца, следующий» заменить словами «26 число месяца, следующего»;
абзац второй пункта 31 изложить в следующей редакции:
«В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Услугодатель в течение пяти рабочих дней с даты их наступления уведомляет об этом Потребителей через официальные средства массовой информации.»;
в абзаце втором пункта 33 слова «бытового Потребителя является бессрочным» заменить словами «физических и юридических лиц является бессрочным, если иное не предусмотрено соглашением сторон»;
пункт 35 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
В Семее разгорелся скандал вокруг стелы к 250-летию Семипалатинска
Школы Караганды и Темиртау в плане безопасности не готовы к учебному году
Батареи просят угля
Токаев встретился с пострадавшими от лесных пожаров в Костанайской области
Доступно и эффективно
Учли уроки прошлой зимы
Чужой беды не бывает
Разговор о сокровенном
Снова люди молятся, снова бьет родник
В помощь согражданам
Старались как могли
В контексте масштабных преобразований
Прозрачность, обновление, конкуренция
Поднять простого рабочего на пьедестал
Кызылжарская премия
Трагедия в Костанайской области не оставила равнодушным никого
Спасая ситуацию?
Новый мандат доверия
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Об олигархах и справедливости
Инцидент с птицей прокомментировали в аэропорту Актобе
Подозреваемый в убийстве явился с повинной в полицию Шымкента
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 августа
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
31 год со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона отмечает Казахстан
Казахстан всегда будет твердо стоять на принципах ядерной безопасности – Токаев
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Адльбек Сарсембаев освобожден от должности вице-министра
Ребёнок погиб, спрыгнув вместе с братом с двигавшегося поезда в Жамбылской области
Меняемся вместе с Конституцией
Мы едем в Архив Президента Республики Казахстан. Там нас ждет редкая встреча – с книгой, где написано о каждом и для каждого из нас
Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 августа
Как искоренить практику назначения детей и жен "ответственных сотрудников" на высокие должности в судах
МИД Казахстана и Организация договора о запрещении ядерных испытаний сделали совместное заявление
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК