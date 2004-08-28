Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 августа 2004 года № 894

Правительство Республики Казахстан1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2003 года № 1194 «Об утверждении типовых договоров на предоставляемые услуги (товары, работы), относящиеся к сфере естественной монополии» (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 45, ст. 493) следующие изменения и дополнения: в Типовом договоре на предоставление услуг по водоснабжению и/или приему сточных вод, утвержденном указанным постановлением: в заголовке слово «приему» заменить словом «отведению»; в пункте 1: абзацы второй, третий, шестой, седьмой, восьмой, пятнадцатый исключить; в абзацах четвертом, пятом слово «канализации» заменить словами «отведения сточных вод»; абзац десятый изложить в следующей редакции: «Потребитель — физическое или юридическое лицо, пользующееся на основе договора услугами водоснабжения и/или отведения сточных вод»; в пункте 2: слово «коммунальные» исключить; слова «приему», «принятые» заменить соответственно словами «отведению», «предоставленные»; пункт 3 изложить в следующей редакции: «З. Характеристики предоставляемых услуг и качество подаваемой воды должны соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан, санитарно-гигиенических правил и норм, государственных стандартов.»; в пункте 4 слово «Услугодателя» заменить словами «водоснабжения и/или отведения сточных вод при выполнении технических условий»; в пункте 6: в абзаце первом слово «первой» заменить словом «последней»; абзац второй изложить в следующей редакции: «Границей раздела эксплуатационной ответственности в системе отведения сточных вод объекта кондоминиума является колодец в месте присоединения к системе отведения сточных вод населенного пункта.»; заголовок главы 3 изложить в следующей редакции: «3. Условия предоставления услуг»; в пункте 7: в абзаце первом слова «Прекращение и приостановление», «производятся» заменить соответственно словами «Приостановление», «производится»; в подпункте 3) слово «трех» заменить словом «двух»; в абзаце втором подпункта 6) слова «и 5)» исключить; в пункте 8: абзац второй изложить в следующей редакции: «В случае приостановления предоставления услуг Потребителю за нарушения, предусмотренные подпунктом 3) пункта 7 Договора, подключение производится после погашения долга. При неоднократном отключении подключение производится после погашения долга и внесения платы за подключение. Стоимость подключения согласовывается с территориальным антимонопольным органом.»; в абзаце первом пункта 9 слова «отпущенную воду и/или принятые сточные воды производятся» заменить словами «предоставленные услуги по настоящему договору производится»; пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания: «При 100 % наличии индивидуальных приборов учета и общедомового прибора учета разница между показаниями общедомового прибора учета и суммарными показаниями индивидуальных приборов учета подлежит оплате собственниками объекта кондоминиума в соответствии с количеством фактически проживающих людей, в иных случаях — по соглашению сторон.»; в абзаце первом пункта 12 слово «канализации» заменить словами «отведения сточных вод»; пункт 13 изложить в следующей редакции: «13. Вода, не сбрасываемая в систему отведения сточных вод, при расчете оплаты за услуги отведения сточных вод не учитывается. Объем неучитываемой воды определяется согласно технологическим расчетам.»; в пункте 14 слова «либо соглашением Сторон» заменить словами «по нормам водопотребления»; в пункте 17 слова «вправе потребовать подключить его к сети» заменить словами «подключается Услугодателем к сетям водоснабжения»; дополнить пунктом 17-1 следующего содержания: «17-1. При обнаружении фактов нарушения схемы учета воды у Потребителя, срыва пломб на узлах управления и приборах учета, установления приспособлений, искажающих показания приборов учета, Потребителю производится перерасчет за пользование водой с момента проведения последней проверки до дня обнаружения, но не более двух месяцев, из расчета полной пропускной способности трубопровода до узла управления при действии его в течение 24 часов в сутки.»; в пункте 18: в подпункте 1) слово «необходимом» исключить; подпункт 9) исключить; в подпункте 11) слово «использованной» заменить словом «предоставленной»; в пункте 19: в подпункте 2) слова «канализации» заменить словами «отведения сточных вод»; дополнить подпунктом 5) следующего содержания: «5) обеспечивать сохранность, надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых систем водоснабжения и отведения сточных вод, находящихся в его ведении или на обслуживании.»; в пункте 20: подпункт 2) исключить; в подпункте 4) слово «канализации» заменить словами «отведения сточных вод»; в пункте 21: в подпункте 1) слова «снабжение Потребителя услугами» заменить словами «предоставление услуг Потребителю»; подпункты 2) и 5) исключить; в подпункте 7): слово «поставляемых» заменить словом «предоставляемых»; дополнить словом «периодом»; подпункт 9) изложить в следующей редакции: «9) принять меры по восстановлению качества и объема предоставляемых услуг по обоснованным претензиям Потребителя в течение 24 часов;»; в подпункте 10) слова «тепловых сетей и приборов учета» заменить словами «сетей водоснабжения и отведения сточных вод, приборов учета, а также при снятии показаний приборов учета»; в подпункте 1) пункта 22 слово «канализации» заменить словами «отведения сточных вод»; в пункте 27: в абзаце первом слова «неустойки в размере не более» заменить словами «неустойку, рассчитанную исходя из»; в абзаце втором слова «первый день месяца, следующий» заменить словами «26 число месяца, следующего»; абзац второй пункта 31 изложить в следующей редакции: «В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Услугодатель в течение пяти рабочих дней с даты их наступления уведомляет об этом Потребителей через официальные средства массовой информации.»; в абзаце втором пункта 33 слова «бытового Потребителя является бессрочным» заменить словами «физических и юридических лиц является бессрочным, если иное не предусмотрено соглашением сторон»; пункт 35 исключить. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.

Премьер-Министр Республики Казахстан Д. АХМЕТОВ