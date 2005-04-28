Законы
Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2005 года, № 386

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 сентября 2004 года, № 949

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 сентября 2004 года № 949 «О некоторых вопросах компенсации повышения тарифов абонентской платы за телефон» (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 34, ст. 455) следующие изменения и дополнения: пункты 2-1, 2-2, 2-3 исключить; в Правилах компенсации повышения тарифов абонентской платы за телефон социально защищаемым категориям граждан, являющихся абонентами городских сетей телекоммуникаций, утвержденных указанным постановлением: по всему тексту: после слов «целевые», «Целевые» и «целевых» дополнить словами «текущие» и «текущих» соответственно; в подпункте 3) пункта 1: после слова «городские» дополнить словом «(районные)»; слова «(районные в городах Астане и Алматы)» исключить; в пунктах 3, 5, 8 после слов «городские», «Городские» дополнить словом «(районные)». 2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан
Д. Ахметов

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