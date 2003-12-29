Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2003 года, № 1316

Об образовании
Межведомственной комиссии по вопросам
координации работы по профилактике и
противодействию наркомании и наркобизнесу
В целях координации
деятельности государственных органов и
принятия эффективных мер по профилактике
наркомании и противодействию незаконному
обороту наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров
Правительство Республики Казахстан постановляет:
1. Образовать
Межведомственную комиссию по вопросам
координации работы по профилактике и
противодействию наркомании и наркобизнесу
(далее — Комиссия) в составе согласно
приложению.
2. Утвердить прилагаемое
Положение о Комиссии.
3. Признать утратившими
силу:
1) постановление
Правительства Республики Казахстан от 10
октября 2002 года № 1106 «Об образовании
Комиссии при Правительстве Республики
Казахстан по вопросам организации
противодействия наркомании и наркобизнесу»
(САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 34, ст. 362);
2) постановление
Правительства Республики Казахстан от 28
мая 2003 года № 496 «О внесении изменений в
постановление Правительства Республики
Казахстан от 10 октября 2002 года № 1106» (САПП
Республики Казахстан, 2003 г., № 23-24, ст. 220).
4. Настоящее
постановление вступает в силу со дня
подписания.
Премьер-Министр
Республики Казахстан
Д. АХМЕТОВ