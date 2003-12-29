Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2003 года, № 1316 Законы 113

Об образовании Межведомственной комиссии по вопросам координации работы по профилактике и противодействию наркомании и наркобизнесу В целях координации деятельности государственных органов и принятия эффективных мер по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров Правительство Республики Казахстан постановляет: 1. Образовать Межведомственную комиссию по вопросам координации работы по профилактике и противодействию наркомании и наркобизнесу (далее — Комиссия) в составе согласно приложению. 2. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии. 3. Признать утратившими силу: 1) постановление Правительства Республики Казахстан от 10 октября 2002 года № 1106 «Об образовании Комиссии при Правительстве Республики Казахстан по вопросам организации противодействия наркомании и наркобизнесу» (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 34, ст. 362); 2) постановление Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2003 года № 496 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 октября 2002 года № 1106» (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 23-24, ст. 220). 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. Премьер-Министр Республики Казахстан

Д. АХМЕТОВ