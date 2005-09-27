Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 сентября 2005 года, № 949

О переносе дня отдыха

В целях создания благоприятных условий для отдыха трудящихся и рационального использования рабочего времени в октябре 2005 года Правительство Республики Казахстан1. Перенести день отдыха с субботы 22 октября 2005 года на понедельник 24 октября 2005 года. 2. Предоставить право организациям, которые обеспечены трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами для выпуска необходимой продукции, оказания услуг, включая финансовые, а также ввода в действие объектов строительства, производить по согласованию с профсоюзными организациями работу 24 октября 2005 года. Работа в указанный день компенсируется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр Республики Казахстан

Д. АХМЕТОВ