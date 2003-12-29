Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2003 года, № 1337

Законы
101
О повышении размеров пенсионных выплат из Государственного центра по выплате пенсий с 1 января 2004 года В соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» Правительство Республики Казахстан постановляет: 1. С 1 января 2004 года произвести повышение пенсионных выплат из Государственного центра по выплате пенсий, назначенных до 1 января 2004 года всем получателям пенсионных выплат, в том числе получателям пенсионных выплат за выслугу лет военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органов финансовой полиции и государственной противопожарной службы на среднегодовой индекс потребительских цен на 2004 год — 5,4 процента от размера получаемых пенсионных выплат. 2. Установить, что повышенные размеры месячных пенсионных выплат за выслугу лет военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органов финансовой полиции и государственной противопожарной службы, которым присвоены специальные звания и на которых распространяется порядок, установленный законодательством Республики Казахстан для сотрудников органов внутренних дел, не должны превышать 75-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. 3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2004 года и подлежит опубликованию. Премьер-Министр Республики Казахстан
Д. АХМЕТОВ

Популярное

Все
Бибисара Асаубаева стала второй на Гран-при ФИДЕ в Тбилиси
Основатель Telegram Павел Дуров задержан во Франции
В Экибастузе до сих пор не могут побороть гнус
Участок улицы Сыганак в столице частично перекрыт
Новое общественное пространство открыли в Астане
В ФРГ арестован подозреваемый в нападении в Золингене
Экипаж Starliner застрял на МКС до 2025 года
В ЕС назвали необоснованным объявление результатов выборов президента Венесуэлы
Казахстанский десантник завоевал «золото» на ЧМ по гиревому спорту
Гвардейцы вернули ребенка родителям в Астане
Гвардейцы Петропавловска провели акцию «Дорога в школу»
Казахстанский воин-десантник стал чемпионом мира по гиревому спорту
Шахматный турнир Senat Open: определились 25 финалистов региона «Восток»
Умер Ален Делон - звезда мирового кино
ЕНТ в августе: почти половина поступающих не набрала пороговый балл
Аида Балаева поделилась итогами рабочей поездки в Туркестанскую область
«Таза Қазақстан»: в Астане прошла очередная масштабная экоакция
Баян Алагузова объявила о рождении четвертой дочери
Глава Минобороны посетил завод по выпуску бронетехники «Kazakhstan Paramount Еngineering»
Около 10 тыс. школьников Целиноградского района будут учиться в комфортных школах
Казахстан принял меры для предотвращения завоза оспы обезьян
Иностранец с аппаратурой для помощи мошенникам задержан в Алматы
ОРВИ и COVID-19: При каких условиях школьников отправят на онлайн обучение
Бектенов проверил работу перевалочных терминалов и таможенного поста на границе с КНР
Глава Минтранспорта проверил реализацию планов развития морских портов Мангистауской области
Округ один, а оплата – разная
7-летнего мальчика изнасиловали в области Жетісу
Софья Самоделкина побывала на свадьбе российских фигуристов
Премьер-министр посетил завод по производству автомобильных аккумуляторов
В Венесуэле прошли массовые митинги против Николаса Мадуро
Нелегально ввезенные телефоны могут заблокировать в Казахстане
Премьер: Еще 30 населенных пунктов планируют подключить к газоснабжению в области Жетісу
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
В Таразе открылся филиал российского университета
Токаев произвел назначения в своей администрации
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Появится парк на «Колесных рядах»
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор

Читайте также

Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
​​​​​​​Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]