Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2003 года, № 1337

О повышении размеров пенсионных
выплат из Государственного центра по
выплате пенсий с 1 января 2004 года
В соответствии с Законом
Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О
пенсионном обеспечении в Республике
Казахстан» Правительство Республики
Казахстан постановляет:
1. С 1 января 2004 года
произвести повышение пенсионных выплат из
Государственного центра по выплате пенсий,
назначенных до 1 января 2004 года всем
получателям пенсионных выплат, в том числе
получателям пенсионных выплат за выслугу
лет военнослужащим, сотрудникам органов
внутренних дел и Комитета уголовно-исполнительной
системы Министерства юстиции Республики
Казахстан, органов финансовой полиции и
государственной противопожарной службы на
среднегодовой индекс потребительских цен
на 2004 год — 5,4 процента от размера
получаемых пенсионных выплат.
2. Установить, что
повышенные размеры месячных пенсионных
выплат за выслугу лет военнослужащим,
сотрудникам органов внутренних дел и
Комитета уголовно-исполнительной системы
Министерства юстиции Республики Казахстан,
органов финансовой полиции и
государственной противопожарной службы,
которым присвоены специальные звания и на
которых распространяется порядок,
установленный законодательством
Республики Казахстан для сотрудников
органов внутренних дел, не должны превышать
75-кратного месячного расчетного показателя,
установленного законом о республиканском
бюджете на соответствующий финансовый год.
3. Настоящее
постановление вступает в силу с 1 января 2004
года и подлежит опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан
Д. АХМЕТОВ