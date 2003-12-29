Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2003 года, № 1337 Законы 101

О повышении размеров пенсионных выплат из Государственного центра по выплате пенсий с 1 января 2004 года В соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» Правительство Республики Казахстан постановляет: 1. С 1 января 2004 года произвести повышение пенсионных выплат из Государственного центра по выплате пенсий, назначенных до 1 января 2004 года всем получателям пенсионных выплат, в том числе получателям пенсионных выплат за выслугу лет военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органов финансовой полиции и государственной противопожарной службы на среднегодовой индекс потребительских цен на 2004 год — 5,4 процента от размера получаемых пенсионных выплат. 2. Установить, что повышенные размеры месячных пенсионных выплат за выслугу лет военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органов финансовой полиции и государственной противопожарной службы, которым присвоены специальные звания и на которых распространяется порядок, установленный законодательством Республики Казахстан для сотрудников органов внутренних дел, не должны превышать 75-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. 3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2004 года и подлежит опубликованию. Премьер-Министр Республики Казахстан

Д. АХМЕТОВ