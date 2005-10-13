Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 октября 2005 года, № 991

Нормативные правовые акты
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О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2005 года, № 304 В соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2005 года № 304 «Об утверждении перечня субъектов государственной монополии и сфер, в которых данные субъекты занимают монопольное положение» (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 14, ст. 164), следующее дополнение: Перечень субъектов государственной монополии и сфер, в которых данные субъекты занимают монопольное положение, утвержденный указанным постановлением, дополнить строкой, порядковый номер 18, следующего содержания: «18. Проведение государственной экспертизы проектов на строительство объектов и комплексов - Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная неведомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан. 2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан
Д. АХМЕТОВ

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 октября 2005 года, № 1001 - скачать

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