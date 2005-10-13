Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 октября 2005 года, № 991

О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2005 года, № 304
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2005 года № 304 «Об утверждении перечня субъектов государственной монополии и сфер, в которых данные субъекты занимают монопольное положение» (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 14, ст. 164), следующее дополнение:
Перечень субъектов государственной монополии и сфер, в которых данные субъекты занимают монопольное положение, утвержденный указанным постановлением, дополнить строкой, порядковый номер 18, следующего содержания:
«18. Проведение государственной экспертизы проектов на строительство объектов и комплексов - Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная неведомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Премьер-Министр Республики Казахстан
Д. АХМЕТОВ
Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 октября 2005 года, № 1001 - скачать