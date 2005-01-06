Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2004 года, № 1432

О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2004 года, № 470

Правительство Республики Казахстан1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2004 года № 470 «О некоторых вопросах системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам» (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 19, ст. 243) следующие дополнения: в Правилах создания, функционирования и ликвидации фондов гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам и участия хлебоприемных предприятий в системе гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам, утвержденных указанным постановлением: в абзаце пятом подпункта 3) пункта 12 после слов «предметом залога» дополнить словами «по обязательствам третьих лиц»; в абзаце втором подпункта 3) пункта 13 после слов «обременений на него» дополнить словами «по обязательствам третьих лиц»; дополнить пунктом 14-1 следующего содержания: «14-1. При включении хлебоприемного предприятия в число участников системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам фондом устанавливается квота, определяемая с учетом финансового состояния участника, наличия залоговых обременений на имущество участника, паспортной емкости и объема фактической загрузки зернохранилища участника, структуры владельцев зерна, хранящегося на зернохранилище участника, а также наличия и характеристик предоставляемого фонду залогового обеспечения.». 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Исполняющий обязанности

Премьер-Министра Республики Казахстан

А. ЕСИМОВ