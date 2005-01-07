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Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2004 года, № 1441
Об утверждении Правил ведения охотничьего хозяйства в Республике КазахстанВ соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» Правительство Республики Казахстан постановляет: 1. Утвердить прилагаемые Правила ведения охотничьего хозяйства в Республике Казахстан. 2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.
Премьер-Министр Республики Казахстан
Д. АХМЕТОВ
Правила ведения охотничьего хозяйства в Республике Казахстан а также Перечень утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан - скачать