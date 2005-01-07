Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2004 года, № 1441

Об утверждении Правил ведения охотничьего хозяйства в Республике Казахстан

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» Правительство Республики Казахстан1. Утвердить прилагаемые Правила ведения охотничьего хозяйства в Республике Казахстан. 2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.

Премьер-Министр Республики Казахстан

Д. АХМЕТОВ

Правила ведения охотничьего хозяйства в Республике Казахстан а также Перечень утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан - скачать