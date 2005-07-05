Об утверждении Правил перечисления обязательных пенсионных взносов, удержанных с доходов бывших работников (выехавших на постоянное местожительство за пределы Республики Казахстан, признанных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, безвестно отсутствующими или умершими), не имеющих по состоянию на 1 января 2005 года социального индивидуального кода и (или) регистрационного номера налогоплательщика и (или) пенсионного договора с накопительными пенсионными фондами

Правительство Республики Казахстан1. Утвердить прилагаемые Правила перечисления обязательных пенсионных взносов, удержанных с доходов бывших работников (выехавших на постоянное местожительство за пределы Республики Казахстан, признанных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, безвестно отсутствующими или умершими), не имеющих по состоянию на 1 января 2005 года социального индивидуального кода и (или) регистрационного номера налогоплательщика и (или) пенсионного договора с накопительными пенсионными фондами. 2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан

Д. АХМЕТОВ