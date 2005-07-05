Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2005 года, № 660

Нормативные правовые акты
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Об утверждении Правил перечисления обязательных пенсионных взносов, удержанных с доходов бывших работников (выехавших на постоянное местожительство за пределы Республики Казахстан, признанных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, безвестно отсутствующими или умершими), не имеющих по состоянию на 1 января 2005 года социального индивидуального кода и (или) регистрационного номера налогоплательщика и (или) пенсионного договора с накопительными пенсионными фондами

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемые Правила перечисления обязательных пенсионных взносов, удержанных с доходов бывших работников (выехавших на постоянное местожительство за пределы Республики Казахстан, признанных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, безвестно отсутствующими или умершими), не имеющих по состоянию на 1 января 2005 года социального индивидуального кода и (или) регистрационного номера налогоплательщика и (или) пенсионного договора с накопительными пенсионными фондами. 2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан
Д. АХМЕТОВ

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