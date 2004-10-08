Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2004 года, № 1039

Законы
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Об утверждении Правил субсидирования стоимости универсальных услуг телекоммуникаций для компенсации убытков операторам связи, оказывающим универсальные услуги телекоммуникаций населению

 В соответствии с Законом Республики Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемые Правила субсидирования стоимости универсальных услуг телекоммуникаций для компенсации убытков операторам связи, оказывающим универсальные услуги телекоммуникаций населению. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан
Д. АХМЕТОВ

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