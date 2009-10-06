Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении перечня инвестиционных проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств негосударственных займов под государственные гарантии на 2009 годПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении дополнений и изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2001 года № 1328 и от 27 июня 2005 года № 635 и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики КазахстанПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2008 года № 425
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