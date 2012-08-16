Постановление Правительства Республики КазахстанОб определении приоритетных направлений предоставления инновационных грантовПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил оплаты услуг национального института развития в области технологического развития при предоставлении инновационных грантовПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении стандарта государственной услуги «Рассмотрение ходатайств о согласии на экономическую концентрацию»Постановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 апреля 2006 года № 326 «Об утверждении Правил проведения торгов по продаже имущества (активов) должника»Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении перечня заболеваний, при наличии которых предоставляется санаторно-курортное лечение лицам, уволенным с воинской службы, имеющим выслугу двадцать пять и более летПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил проведения конкурса по формированию перечня теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором телерадиовещанияПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении перечня работ, относимых к научно-исследовательским, научно-техническим и (или) опытно-конструкторским работамПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении стандартов государственных услуг Министерства внутренних дел Республики Казахстан и внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2001 года № 545 «О мерах по реализации положений Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 года)»Постановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2004 года № 1130 «Вопросы Министерства культуры и информации Республики Казахстан»Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил согласования и принятия решений о запусках космических объектов с территории Республики Казахстан, а также за ее пределами в случае их осуществления казахстанскими участниками космической деятельностиПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил создания и эксплуатации (применения) космических систем на территории Республики Казахстан, а также в космическом пространствеПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил мониторинга и контроля инвентаризации парниковых газовПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил рассмотрения, одобрения и реализации проектов, направленных на сокращение выбросов и поглощение парниковых газовПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил утилизации космических объектов и технических средств, выведенных из эксплуатацииПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил применения клейм в государственном лесном фондеПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил ведения государственного лесного кадастраПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении перечня национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Фонду национального благосостояния на праве собственности или доверительного управления, в отношении которых не распространяется законодательство Республики Казахстан об инвестиционных фондахПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2010 года № 739 «Об утверждении Правил регистрации и учета государственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства, государственных гарантий и поручительств государства»Постановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 ноября 2011 года № 1339 «Об утверждении натуральных норм обеспечения должностных лиц, осуществляющих государственный контроль в области охраны, защиты, пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения, форменной одеждой (без погон)»Постановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 2009 года № 1415 «Об утверждении Правил осуществления контроля и надзора уполномоченным государственным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства за деятельностью местных исполнительных органов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, лицензирования»Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых Министерством экономического развития и торговли Республики КазахстанПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2007 года № 449 «Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований к деятельности по первичной переработке хлопка-сырца в хлопок-волокно»Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил проведения экспертизы качества хлопка-сырца и выдачи удостоверения о качестве хлопка-сырца, формы (образца) удостоверения о качестве хлопка-сырца и формы (образца) паспорта качества хлопка-волокнаПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Типового комплексного плана по усилению воспитательного компонента процесса обучения во всех организациях образованияПостановление Правительства Республики КазахстанОтдельные вопросы Министерства образования и науки Республики КазахстанПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2001 года № 1328 «Некоторые вопросы реализации Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»Постановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2008 года № 425 «О некоторых мерах по упрощению порядка оформления и выдачи исходных материалов (данных) и разрешительных документов для строительства объектов»Постановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 22 мая 2006 года № 437 «Об утверждении Правил аттестации государственных строительных инспекторов, осуществляющих архитектурно-строительный контроль»Постановление Правительства Республики КазахстанО внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 марта 2003 года № 269 «Об утверждении Перечня импортируемых товаров, по которым налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан от 12 июня 2001 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», Законом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»(Налоговый кодекс)», и правил его формирования»Постановление Правительства Республики КазахстанО введении временного запрета на вывоз легких дистиллятов и продуктов, керосина, газойлей и прочих нефтепродуктовПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил обращения с секретными объектами промышленной собственностиПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил проведения квалификационных проверок знаний правил технической эксплуатации и правил безопасности руководителей, специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии и их покупку в целях энергоснабжения, для осуществления контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и энергоустановокПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил аккредитации независимых организаций, осуществляющих верификацию, валидацию (детерминацию) и подтверждение отчета об инвентаризации парниковых газовПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил реализации проектных механизмов в сфере регулирования выбросов и поглощений парниковых газовПостановление правления Национального банка Республики КазахстанОб утверждении Инструкции по добровольной ликвидации страховых (перестраховочных) организацийПостановление правления Национального банка Республики КазахстанО внесении изменений и дополнения в постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 40 «Об утверждении Правил принудительной ликвидации банков в Республике Казахстан»Постановление правления национального банка республики казахстанО внесении изменений в постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 9 января 2006 года № 6 «Об утверждении Правил назначения и деятельности временной администрации (временного администратора) банка, страховой (перестраховочной) организации и накопительного пенсионного фонда»Постановление правления Национального банка Республики КазахстанОб утверждении Правил исчисления ставок вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальной стоимости) по займам и вкладамПостановление правления Национального банка Республики КазахстанО порядке и сроках публикации финансовой отчетности банковскими и страховыми холдингамиПостановление правления Национального банка Республики КазахстанО минимальном размере уставного капитала заявителя (лицензиата)Постановление Правительства республики КазахстанОб утверждении норм выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты за счет средств работодателяПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил проведения конкурса по формированию перечня обязательных теле-, радиоканалов
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