Постановление Правительства Республики Казахстан

Постановления
Постановление Правительства Республики Казахстан Об определении приоритетных направлений предоставления инновационных грантов Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил оплаты услуг национального института развития в области технологического развития при предоставлении инновационных грантов Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении стандарта государственной услуги «Рассмотрение ходатайств о согласии на экономическую концентрацию» Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 апреля 2006 года № 326 «Об утверждении Правил проведения торгов по продаже имущества (активов) должника» Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых предоставляется санаторно-курортное лечение лицам, уволенным с воинской службы, имеющим выслугу двадцать пять и более лет Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил проведения конкурса по формированию перечня теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором телерадиовещания Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении перечня работ, относимых к научно-исследовательским, научно-техническим и (или) опытно-конструкторским работам Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении стандартов государственных услуг Министерства внутренних дел Республики Казахстан и внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2001 года № 545 «О мерах по реализации положений Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 года)» Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2004 года № 1130 «Вопросы Министерства культуры и информации Республики Казахстан» Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил согласования и принятия решений о запусках космических объектов с территории Республики Казахстан, а также за ее пределами в случае их осуществления казахстанскими участниками космической деятельности Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил создания и эксплуатации (применения) космических систем на территории Республики Казахстан, а также в космическом пространстве Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил мониторинга и контроля инвентаризации парниковых газов Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил рассмотрения, одобрения и реализации проектов, направленных на сокращение выбросов и поглощение парниковых газов Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил утилизации космических объектов и технических средств, выведенных из эксплуатации Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил применения клейм в государственном лесном фонде Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил ведения государственного лесного кадастра Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении перечня национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Фонду национального благосостояния на праве собственности или доверительного управления, в отношении которых не распространяется законодательство Республики Казахстан об инвестиционных фондах Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2010 года № 739 «Об утверждении Правил регистрации и учета государственных и гарантированных государством займов, займов под поручительство государства, государственных гарантий и поручительств государства» Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 ноября 2011 года № 1339 «Об утверждении натуральных норм обеспечения должностных лиц, осуществляющих государственный контроль в области охраны, защиты, пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения, форменной одеждой (без погон)» Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 2009 года № 1415 «Об утверждении Правил осуществления контроля и надзора уполномоченным государственным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства за деятельностью местных исполнительных органов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, лицензирования» Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых Министерством экономического развития и торговли Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2007 года № 449 «Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований к деятельности по первичной переработке хлопка-сырца в хлопок-волокно» Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил проведения экспертизы качества хлопка-сырца и выдачи удостоверения о качестве хлопка-сырца, формы (образца) удостоверения о качестве хлопка-сырца и формы (образца) паспорта качества хлопка-волокна Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Типового комплексного плана по усилению воспитательного компонента процесса обучения во всех организациях образования Постановление Правительства Республики Казахстан Отдельные вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2001 года № 1328 «Некоторые вопросы реализации Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2008 года № 425 «О некоторых мерах по упрощению порядка оформления и выдачи исходных материалов (данных) и разрешительных документов для строительства объектов» Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 22 мая 2006 года № 437 «Об утверждении Правил аттестации государственных строительных инспекторов, осуществляющих архитектурно-строительный контроль» Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 марта 2003 года № 269 «Об утверждении Перечня импортируемых товаров, по которым налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан от 12 июня 2001 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», Законом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»(Налоговый кодекс)», и правил его формирования» Постановление Правительства Республики Казахстан О введении временного запрета на вывоз легких дистиллятов и продуктов, керосина, газойлей и прочих нефтепродуктов Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил обращения с секретными объектами промышленной собственности Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил проведения квалификационных проверок знаний правил технической эксплуатации и правил безопасности руководителей, специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии и их покупку в целях энергоснабжения, для осуществления контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил аккредитации независимых организаций, осуществляющих верификацию, валидацию (детерминацию) и подтверждение отчета об инвентаризации парниковых газов Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил реализации проектных механизмов в сфере регулирования выбросов и поглощений парниковых газов Постановление правления Национального банка Республики Казахстан Об утверждении Инструкции по добровольной ликвидации страховых (перестраховочных) организаций Постановление правления Национального банка Республики Казахстан О внесении изменений и дополнения в постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 40 «Об утверждении Правил принудительной ликвидации банков в Республике Казахстан» Постановление правления национального банка республики казахстан О внесении изменений в постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 9 января 2006 года № 6 «Об утверждении Правил назначения и деятельности временной администрации (временного администратора) банка, страховой (перестраховочной) организации и накопительного пенсионного фонда» Постановление правления Национального банка Республики Казахстан Об утверждении Правил исчисления ставок вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальной стоимости) по займам и вкладам Постановление правления Национального банка Республики Казахстан О порядке и сроках публикации финансовой отчетности банковскими и страховыми холдингами Постановление правления Национального банка Республики Казахстан О минимальном размере уставного капитала заявителя (лицензиата) Постановление Правительства республики Казахстан Об утверждении норм выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты за счет средств работодателя Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил проведения конкурса по формированию перечня обязательных теле-, радиоканалов Содержание - скачать

Популярное

Все
Выборы президента: итоги третьего exit poll озвучили в Казахстане
Назарбаев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
"Институт общественной политики" партии Аманат озвучил свои итоги exit poll
Жигули Дайрабаев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана. Видео
Озвучены результаты exit poll института "Открытое общество"
Реформы, многовекторность и единство целей
Желая облегчить жизнь травмированным людям, сельский учитель физики научился изготавливать механические 3D-протезы рук и ног
Национальным бюро переводов по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева подготовлено первое издание казахско-английского и англо-казахского словаря Oxford, содержащего 60 тысяч слов
Токаев после объявления итогов еxit poll: Мы должны оправдать это доверие народа
Офицерская честь и служение Отечеству
Опубликовано расписание трансляций матчей чемпионата мира по футболу в Казахстане
Учителя с большой буквы
Оценка международных наблюдателей: все нормы соблюдены
Образ Батыра – в сердцах земляков
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 ноября
О серьезном и не только – в режиме онлайн
В защиту женщин
Подходи, народ, автобус идет!
Праздник с бобами
Сыграли в Эмиратах
Токаев запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
Как будут развивать МЦПС "Хоргос", рассказал Жумангарин
Видео о сдаче военных касок на металлолом прокомментировали в Минобороны РК
Решением постоянного совета ТЮРКСОЙ 2023 год объявлен памятным годом в странах – членах организации в честь Темирбека Жургенова и других выдающихся личностей
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Касым-Жомарт Токаев прилетел в Алматы
Педофил через соцсети выкупал у детей их обнаженные фото
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
Токаев наградил орденами двух столичных пожарных
Токаев: В казахстанском обществе должен укорениться культ знаний, а не диплома
О цифровизации торговли высказался Жумангарин
Беглого иностранного преступника нашли через 17 лет в Казахстане
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины

Читайте также

Постановления
Постановление
Постановления
Постановление Центральной избирательной комиссии Республики…
Постановления
Постановление Правительства Республики Казахстан
Постановления
Постановление Правительства Республики Казахстан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]