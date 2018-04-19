Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 16 апреля 2018 года № 199 Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также техническим и профессиональным, послесредним образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета (за исключением организаций образования, осуществляющих подготовку специалистов для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также специальных государственных органов), на 2018–2019, 2019–2020, 2020–2021 учебные года