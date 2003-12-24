Постановление правления Национального банка Республики Казахстан, г. Алматы, 12
Об утверждении Правил
исполнения представителем держателей
облигаций своих функций и обязанностей, о
порядке и случаях досрочного прекращения
его полномочий, а также о требованиях к
содержанию договора о представлении
интересов держателей облигаций,
заключаемого между эмитентом и
представителем держателей облигацийВ соответствии со
статьями 19 и 20 Закона Республики Казахстан
«О рынке ценных бумаг» правление
Национального банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые
Правила исполнения представителем
держателей облигаций своих функций и
обязанностей, о порядке и случаях
досрочного прекращения его полномочий, а
также о требованиях к содержанию договора о
представлении интересов держателей
облигаций, заключаемого между эмитентом и
представителем держателей облигаций.
2. Настоящее
постановление вводится в действие по
истечении четырнадцати дней со дня
государственной регистрации в
Министерстве юстиции Республики Казахстан.
3. Департаменту
финансового надзора (Бахмутова Е. Л.):
1) совместно с юридическим
департаментом (Шарипов С. Б.) принять меры к
государственной регистрации в
Министерстве юстиции Республики Казахстан
настоящего постановления;
2) в десятидневный срок со
дня государственной регистрации в
Министерстве юстиции Республики Казахстан
настоящего постановления довести его до
сведения заинтересованных подразделений
центрального аппарата Национального банка
Республики Казахстан, закрытого
акционерного общества «Казахстанская
фондовая биржа», организаций,
осуществляющих кастодиальную и (или)
брокерско-дилерскую деятельность на рынке
ценных бумаг, объединения юридических лиц в
форме Ассоциации «Ассоциация финансистов
Казахстана».
4. Управлению по
обеспечению деятельности руководства
Национального банка Республики Казахстан (Терентьев
А. Л.) в десятидневный срок со дня
государственной регистрации в
Министерстве юстиции Республики Казахстан
обеспечить публикацию настоящего
постановления в средствах массовой
информации Республики Казахстан.
5. Контроль над
исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя председателя
Национального банка Республики Казахстан
Сайденова А. Г.
Председатель
Национального банка
Г. МАРЧЕНКО
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