Законы Постановление правления Национального банка Республики Казахстан, г. Алматы, 12

Об утверждении Правил исполнения представителем держателей облигаций своих функций и обязанностей, о порядке и случаях досрочного прекращения его полномочий, а также о требованиях к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем держателей облигацийВ соответствии со статьями 19 и 20 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» правление Национального банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемые Правила исполнения представителем держателей облигаций своих функций и обязанностей, о порядке и случаях досрочного прекращения его полномочий, а также о требованиях к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем держателей облигаций. 2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан. 3. Департаменту финансового надзора (Бахмутова Е. Л.): 1) совместно с юридическим департаментом (Шарипов С. Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления; 2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата Национального банка Республики Казахстан, закрытого акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа», организаций, осуществляющих кастодиальную и (или) брокерско-дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, объединения юридических лиц в форме Ассоциации «Ассоциация финансистов Казахстана». 4. Управлению по обеспечению деятельности руководства Национального банка Республики Казахстан (Терентьев А. Л.) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан обеспечить публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан. 5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Национального банка Республики Казахстан Сайденова А. Г. Председатель Национального банка

Г. МАРЧЕНКО