Постановление Правительства Республики КазахстанАстана, Үкімет Үйі от 16 июня 2015 года № 435Постановление Правительства Республики КазахстанАстана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 454Постановление Правительства Республики КазахстанАстана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 443Постановление Правительства Республики КазахстанАстана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 444Постановление Правительства Республики КазахстанАстана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 436Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстанг. Астана от 27 марта 2015 года № 167Постановление Правительства Республики КазахстанАстана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 437Постановление Правительства Республики КазахстанАстана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 445Постановление Правительства Республики КазахстанАстана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 438Постановление Правительства Республики КазахстанАстана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 448Постановление Правительства Республики КазахстанАстана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 439Постановление Правительства Республики КазахстанАстана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 450Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстанг. Астана от 14 апреля 2015 года № 222Постановление Правительства Республики КазахстанАстана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 452Постановление Правительства Республики КазахстанАстана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 442