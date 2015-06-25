Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 16 июня 2015 года № 435 О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 454 О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 апреля 2002 года № 407 «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан «Об охранной деятельности»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 443 О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2011 года № 1577 «Об утверждении Правил организации и проведения внутренней и внешней экспертиз качества медицинских услуг»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 444 Об определении лицензиара по осуществлению лицензирования деятельности по разработке, производству, приобретению и реализации взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их применением
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 436 О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2011 года № 710 «О натуральных нормах обеспечения судебных приставов форменной одеждой (без погон)»
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 27 марта 2015 года № 167 Об утверждении Правил внесения работодателем в банки страны трудоустройства гарантийного взноса и его размера
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 437 Об определении лицензиара по осуществлению лицензирования деятельности в сфере использования космического пространства и уполномоченного органа на выдачу разрешения второй категории «Свидетельство о государственной регистрации космических объектов и прав на них»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 445 Об определении лицензиара по осуществлению лицензирования деятельности по производству, переработке, приобретению, хранению, реализации, использованию, уничтожению ядов и органа, уполномоченного на согласование выдачи лицензии на осуществление деятельности по производству, переработке, приобретению, хранению, реализации, использованию, уничтожению ядов в части соответствия заявителя требованиям законодательства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 438 О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 июня 2014 года № 651 «Об утверждении перечня месторождений (группы месторождений, части месторождения) твердых видов полезных ископаемых, за исключением общераспространенных, отнесенных к категории низкорентабельных»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 448 О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 439 Об утверждении перечня инвестиционных проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств негосударственных займов под государственные гарантии на 2015 год
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 450 О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2005 года № 982 «Об утверждении Положения об Общереспубликанском форуме молодежи Казахстана»
Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 14 апреля 2015 года № 222 Об утверждении перечня заболеваний, для которых установлен срок временной нетрудоспособности более двух месяцев
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 452 Об изменении административной границы города Петропавловска
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 442 О признании утратившими силу постановлений Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2011 года № 1484 «Об утверждении Правил медицинского освидетельствования и проведения смены пола для лиц с расстройствами половой идентификации» и от 4 декабря 2009 года № 2015 «Об утверждении перечня медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности, а также работ, связанных с источником повышенной опасности»
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