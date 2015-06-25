Постановление

Постановления
2401
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 16 июня 2015 года № 435
О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 454
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 апреля 2002 года № 407 «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан «Об охранной деятельности»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 443
О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2011 года № 1577 «Об утверждении Правил организации и проведения внутренней и внешней экспертиз качества медицинских услуг»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 444
Об определении лицензиара по осуществлению лицензирования деятельности по разработке, производству, приобретению и реализации взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их применением

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 436
О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2011 года № 710 «О натуральных нормах обеспечения судебных приставов форменной одеждой (без погон)»

Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 27 марта 2015 года № 167
Об утверждении Правил внесения работодателем в банки страны трудоустройства гарантийного взноса и его размера

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 437
Об определении лицензиара по осуществлению лицензирования деятельности в сфере использования космического пространства и уполномоченного органа на выдачу разрешения второй категории «Свидетельство о государственной регистрации космических объектов и прав на них»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 445
Об определении лицензиара по осуществлению лицензирования деятельности по производству, переработке, приобретению, хранению, реализации, использованию, уничтожению ядов и органа, уполномоченного на согласование выдачи лицензии на осуществление деятельности по производству, переработке, приобретению, хранению, реализации, использованию, уничтожению ядов в части соответствия заявителя требованиям законодательства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 438
О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 июня 2014 года № 651 «Об утверждении перечня месторождений (группы месторождений, части месторождения) твердых видов полезных ископаемых, за исключением общераспространенных, отнесенных к категории низкорентабельных»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 448
О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 439
Об утверждении перечня инвестиционных проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств негосударственных займов под государственные гарантии на 2015 год

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 450
О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2005 года № 982 «Об утверждении Положения об Общереспубликанском форуме молодежи Казахстана»

Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
г. Астана от 14 апреля 2015 года № 222
Об утверждении перечня заболеваний, для которых установлен срок временной нетрудоспособности более двух месяцев

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 452
Об изменении административной границы города Петропавловска

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 17 июня 2015 года № 442
О признании утратившими силу постановлений Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2011 года № 1484 «Об утверждении Правил медицинского освидетельствования и проведения смены пола для лиц с расстройствами половой идентификации» и от 4 декабря 2009 года № 2015 «Об утверждении перечня медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности, а также работ, связанных с источником повышенной опасности»

Содержание - скачать

Популярное

Все
Средний размер пенсии в Казахстане на февраль озвучили в Минтруда
В Байконыре женщина использовала собственного ребенка для хищения денег
Разграбленные подстанции, недостроенные и брошенные сети водопровода и канализации, непроезжие дороги – такое «развитие» получил один из жилых районов Усть-Каменогорска, ранее считавшийся перспективным
Школьный расчет. Кто продает вакансии в системе образования?
Дыши в лицо, расписывайся пальцем!
Продажи через интернет-магазины, оплата биткоинами – такие технологии используют сегодня наркодилеры
Работаем по-новому, а получается по-советски?
Жители поселка Баскудык живут рядом с каналом, полным токсичных отходов
Мнимые сделки и оформление имущества на подставных лиц – такие уловки сопровождают преднамеренное банкротство
Все казахстанские спасатели вернулись из Турции
Сегодня волонтерские организации существуют в 100 государствах мира. В нашей стране добровольцем является каждый 110-й казахстанец
Хроническая зависимость отраслей отечественной обрабатывающей промышленности от внешних поставок по широкому перечню товаров, материалов и компонентов – такова реальность, с которой сталкивается «всяк сюда входящий» бизнес, а экономика – с зацикленностью секторов производства на продукцию первичных переделов
Для сдерживания цен на продукты питания в Алматинской области необходимо наращивать производство и переработку сельскохозяйственной продукции, строить овощехранилища
Кенжегали Сагадиев: жизнь во имя науки и знаний
Участковый полицейский умер на рабочем месте в Караганде
Агитационный период начался
Законопроект о массмедиа: обсуждение продолжается
Учить работать с информацией
Работа началась
Приоритеты не меняются
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Источник достоверности и правдивости
Прокуратура Алматы завершила расследование убийства юриста Асановой
Познакомившись с семьей Айдара и Хакимы Жумановых, я не смогла не поделиться их удивительной историей. Хотя, по сути, ничего из ряда вон выходящего в ней нет, просто два молодых человека разделяют друг с другом не самую простую судьбу. Но каждый из них по-настоящему уникален. И их личный пример, отношение друг к другу и к труду просто вдохновляют
Спецохрана, тревожные кнопки и турникеты: как дополнительно обезопасят школы в РК
После случившегося в петропавловской школе вновь обострилась проблема обеспечения безопасности детей. И речь не только об агрессивных одноклассниках, но и о системе охраны в учебных заведениях, умении педколлектива оперативно реагировать на ЧС
В казахской лошади сохранилась дикая кровь
В поисках смысла
Казахстан намерен расширять сотрудничество с ЕБРР – Смаилов
Более 3 млрд тенге взыскали с обанкротившейся компании в пользу ЕНПФ
Супругов-юристов избили в Алматы: Даулет Турлыханов извинился за своего сына
Кушать испорчено! О бруцеллезном молоке и пищевых отравлениях
Напавший на учеников с ножом и топором школьник выполнял интернет-задание – СМИ
Только большегрузы будут пропускать на казахстанско-узбекской границе
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 38 тысяч
Токаев подписал закон о совместном контроле порядка зачисления таможенных пошлин в ЕАЭС
Житель Петропавловска на рынок ходил с пистолетом
Очередной сбой на ТЭЦ произошел в Экибастузе
Старшеклассник пронес в школу топор и ранил троих детей в Петропавловске
Как будут усиливать ответственность монополистов в Казахстане
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Токаев подписал закон о цифровых активах
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Еще раз о кино
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
Костанайцы стали меньше платить за тепло

Читайте также

Постановление
Постановление Центральной избирательной комиссии Республики…
Постановление Правительства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]