Постановления
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 2 апреля 2015 года № 173
О внесении изменений и дополнений и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан и распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан от 7 апреля 2011 года № 44-р «О порядке организации и проведения спасательных и других неотложных работ в зонах возможных землетрясений»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 3 апреля 2015 года № 190
О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 21 июля 1999 года № 1019 «Об утверждении Единых правил охраны недр при разработке месторождений твердых полезных ископаемых, нефти, газа, подземных вод в Республике Казахстан»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 2 апреля 2015 года № 184
Об утверждении Правил выдачи удостоверения единого образца реабилитированному лицу, образца удостоверения реабилитированного лица и признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Республики Казахстан от 22 октября 1993 года № 1055 «О порядке обеспечения удостоверениями реабилитированных лиц, подвергшихся политическим репрессиям»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 2 апреля 2015 года № 176
О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 2 апреля 2015 года № 183
Об установлении квот на привлечение иностранной рабочей силы по приоритетным проектам «Строительство нитки «С» газопровода «Казахстан – Китай», «Строительство линейной части газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент», «Строительство второй и третьей очереди «Жанажольского газоперерабатывающего завода»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 3 апреля 2015 года № 191
Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении
Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан
г. Астана от 5 января 2015 года № 2
О внесении изменений в приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 8 июля 2014 года № 69 «Об утверждении Правил прохождения компьютерного тестирования на знание законодательства Республики Казахстан и логическое мышление при аттестации сотрудников органов, ведомств и учреждений прокуратуры Республики Казахстан»
Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан
г. Астана от 6 января 2015 года № 7
Об утверждении Инструкции по организации прокурорского надзора за соблюдением законности при исполнении наказаний, содержании лиц в специальных учреждениях и осуществлении контроля за освобожденными из мест лишения свободы
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Астана, Үкімет Үйі от 2 апреля 2015 года № 173
О внесении изменений и дополнений и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан и распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан от 7 апреля 2011 года № 44-р «О порядке организации и проведения спасательных и других неотложных работ в зонах возможных землетрясений»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 3 апреля 2015 года № 190
О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 21 июля 1999 года № 1019 «Об утверждении Единых правил охраны недр при разработке месторождений твердых полезных ископаемых, нефти, газа, подземных вод в Республике Казахстан»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 2 апреля 2015 года № 184
Об утверждении Правил выдачи удостоверения единого образца реабилитированному лицу, образца удостоверения реабилитированного лица и признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Республики Казахстан от 22 октября 1993 года № 1055 «О порядке обеспечения удостоверениями реабилитированных лиц, подвергшихся политическим репрессиям»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 2 апреля 2015 года № 176
О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 2 апреля 2015 года № 183
Об установлении квот на привлечение иностранной рабочей силы по приоритетным проектам «Строительство нитки «С» газопровода «Казахстан – Китай», «Строительство линейной части газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент», «Строительство второй и третьей очереди «Жанажольского газоперерабатывающего завода»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 3 апреля 2015 года № 191
Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении
Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан
г. Астана от 5 января 2015 года № 2
О внесении изменений в приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 8 июля 2014 года № 69 «Об утверждении Правил прохождения компьютерного тестирования на знание законодательства Республики Казахстан и логическое мышление при аттестации сотрудников органов, ведомств и учреждений прокуратуры Республики Казахстан»
Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан
г. Астана от 6 января 2015 года № 7
Об утверждении Инструкции по организации прокурорского надзора за соблюдением законности при исполнении наказаний, содержании лиц в специальных учреждениях и осуществлении контроля за освобожденными из мест лишения свободы
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