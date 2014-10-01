Постановления
Постановление
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 23 сентября 2014 года № 1006
Об установлении квот на привлечение иностранной рабочей силы  по приоритетному проекту международного транзитного коридора  «Западная Европа – Западный Китай» на 2014–2015 годы и утверждении  условий выдачи разрешений на привлечение иностранной рабочей  силы для реализации приоритетного проекта международного  транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 25 сентября 2014 года № 1017
Об утверждении перечня организаций и объектов,  на которых в обязательном порядке создается  негосударственная противопожарная служба
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