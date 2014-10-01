Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 23 сентября 2014 года № 1006
Об установлении квот на привлечение иностранной рабочей силы
по приоритетному проекту международного транзитного коридора
«Западная Европа – Западный Китай» на 2014–2015 годы и утверждении
условий выдачи разрешений на привлечение иностранной рабочей
силы для реализации приоритетного проекта международного
транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай»Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 25 сентября 2014 года № 1017
Об утверждении перечня организаций и объектов,
на которых в обязательном порядке создается
негосударственная противопожарная службаСодержание - скачать