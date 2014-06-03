Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі от 25 апреля 2014 года № 400

О вопросах оказания Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

государственных услуг в сфере летной эксплуатации и поддержания летной годности

Приказ министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

г. Астана от 9 апреля 2014 года № 161

Об утверждении квалификационных требований к административным государственным должностям корпуса «Б» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Постановление ПравительстваРеспублики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі от 27 мая 2014 года № 553

О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан

от 18 сентября 2013 года № 983 «Об утверждении реестра государственных услуг» и от 3 августа 2013 года № 779 «Об утверждении Правил ведения реестра государственных услуг»

Приказ министра культуры Республики Казахстан

г. Астана от 19 мая 2014 г. № 41

Об утверждении Положения государственного учреждения «Комитета по языкам Министерства культуры Республики Казахстан»

Приказ председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)

г. Астана от 12 октября 2013 года № 333

Об утверждении квалификационных требований к категориям должностей органов финансовой полиции Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі от 31 мая 2014 года № 604

Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также с техническим и профессиональным, послесредним образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета (за исключением организаций образования, осуществляющих подготовку специалистов для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также специальных государственных органов), на 2014–2015 учебный год

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