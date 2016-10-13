Постановление

Постановления
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 29 сентября 2016 года № 546
О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Нормативное постановление председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета
г. Астана от 19 августа 2016 года № 11-НҚ
Об утверждении Типовых квалификационных требований к категориям должностей государственных аудиторов уполномоченных органов внешнего государственного аудита и финансового контроля, являющихся административными государственными служащими корпуса «Б»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 1 октября 2016 года № 565
О внесении изменения и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 июня 2012 года № 762 «О создании контрольно-пропускного пункта в казахстанской части Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 7 октября 2016 года № 574
О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2014 года № 526 «Об утверждении Программы геологоразведочных работ в Республике Казахстан на 2015–2019 годы»

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