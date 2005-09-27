Постановление Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан г. Астана 16 сентября 2005 года № 17/38

Об утверждении Правил осуществления предвыборной агитации через средства массовой информации и информационного обеспечения выборов Президента Республики Казахстан, объявленных на 4 декабря 2005 года

В соответствии со статьями 12, 27 и 28 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления предвыборной агитации через средства массовой информации и информационного обеспечения выборов Президента Республики Казахстан, объявленных на 4 декабря 2005 года. 2. Направить настоящее постановление областным, городов Астаны и Алматы избирательным комиссиям для руководства. 3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Председатель

О. ЖУМАБЕКОВ