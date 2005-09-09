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Постановление Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан г. Астана, 8 сентября 2005 года, № 13/30

О размещаемой в помещении избирательной комиссии и помещении для голосования информации о кандидатах в Президенты Республики Казахстан и о порядке изготовления информационных плакатов

В соответствии со статьей 12 и пунктом 6 статьи 28 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Установить, что размещаемая в помещении избирательной комиссии и помещении для голосования информация о кандидатах в Президенты Республики Казахстан содержится в едином формате информационного плаката размером 42х29,7 сантиметра (формат А3). 2. На информационном плакате размещаются: 1) в центре — представленная кандидатом в Президенты Республики Казахстан его цветная фотография размером 15х20 сантиметров; 2) с правой и левой сторон информационного плаката — краткая биография кандидата в Президенты Республики Казахстан на государственном и русском языках, соответственно, с указанием следующих сведений: фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения, место рождения, гражданство, образование, способ выдвижения. Национальность и членство в политической партии указываются по усмотрению кандидата в Президенты Республики Казахстан. 3. Изготовление информационных плакатов осуществляется Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан централизованно. 4. Направить настоящее постановление областным, городов Астаны и Алматы избирательным комиссиям. 5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
О. ЖУМАБЕКОВ

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