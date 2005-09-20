Постановление Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан г. Астана, 8 сентября 2005 года, № 13/31

О внесении дополнений и изменений в постановление Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 2 октября 1999 года № 33/250 «О Правилах хранения, передачи в архив и уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Парламента Республики Казахстан»

В соответствии с подпунктом 6) статьи 12 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан1. Внести в постановление Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 2 октября 1999 года № 33/250 «О Правилах хранения, передачи в архив и уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Парламента Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 931, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 3 ноября 2000 года № 15/15 и от 8 апреля 2005 года № 155/221) следующие дополнения и изменения: заголовок и пункт 1 постановления после слов «проведением выборов» дополнить словом «Президента,»; в Правилах хранения, передачи в архив и уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Парламента Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением: наименование после слов «проведением выборов» дополнить словом «Президента,»; в пункте 1: дополнить абзацами третьим, четвертым, пятым, шестым, седьмым и восьмым следующего содержания: «выписки из протоколов заседаний высшего органа республиканского общественного объединения о выдвижении кандидата в Президенты Республики Казахстан с приложением копий документа о регистрации данного общественного объединения в Министерстве юстиции Республики Казахстан; заявления граждан Республики Казахстан о согласии баллотироваться кандидатом в Президенты Республики Казахстан; заявления граждан Республики Казахстан о намерении баллотироваться кандидатом в Президенты Республики Казахстан; биографические данные кандидата в Президенты Республики Казахстан; решения лингвистической комиссии по установлению свободного владения кандидатом в Президенты Республики Казахстан государственным языком; заявления кандидатов в Президенты Республики Казахстан о регистрации доверенных лиц;»; дополнить абзацами шестым, седьмым и восьмым следующего содержания: «протоколы территориальных избирательных комиссий о результатах проверки достоверности собранных подписей граждан Республики Казахстан в поддержку кандидата в Президенты Республики Казахстан; документы, подтверждающие внесение кандидатом в Президенты Республики Казахстан избирательных взносов; документы, подтверждающие сдачу кандидатом в Президенты Республики Казахстан и его супругом (супругой) декларации о доходах и об имуществе;»; абзац девятый после слов «по выборам» дополнить словом «Президента,»; в абзаце двенадцатом слово «депутатами» заменить словами «кандидатами в Президенты, депутаты»; в абзаце тринадцатом после слова «выборов» дополнить словом «Президента,»; дополнить абзацами четырнадцатым, пятнадцатым и шестнадцатым следующего содержания: «заявления Президента, депутатов Парламента Республики Казахстан о сложении с себя обязанностей, не совместимых в соответствии с Конституцией и законами Республики со статусом Президента, депутата Парламента «Республики Казахстан; предвыборные программы, плакаты, листовки, лозунги и иные агитационные печатные материалы кандидатов в Президенты Республики Казахстан; предвыборные программы, плакаты, листовки, лозунги и иные агитационные печатные материалы, а также копии необходимых для регистрации документов избранного Президента Республики Казахстан;»; абзац пятнадцатый после слов «граждан», «выборов» дополнить соответственно словами «и организаций», «Президента,»; в пункте 2: дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: «протоколы участковых избирательных комиссий о результатах подсчета голосов по выборам Президента Республики Казахстан;»; дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания: «документы, подтверждающие сдачу кандидатом в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан и его супругом (супругой) декларации о доходах и об имуществе;»; абзац шестнадцатый после слов «граждан», «выборов» дополнить соответственно словами «и организаций», «Президента,»; дополнить частью второй следующего содержания: «Подписные листы в поддержку кандидата в Президенты Республики Казахстан хранятся на правах конфиденциальной информации в течение 10 рабочих дней после регистрации кандидата в Президенты Республики Казахстан, а затем уничтожаются по акту.»; в пункте 3: дополнить абзацем десятым следующего содержания: «документы, подтверждающие сдачу кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан и его супругом (супругой) декларации о доходах и об имуществе;»: абзац тринадцатый после слова «граждан» дополнить словами «и организаций»; в пункте 4: абзац третий после слов «по выборам» дополнить словом «Президента,»; абзац пятый после слов «граждан», «выборов» дополнить соответственно словами «и организаций», «Президента,»; пункт 5 после слов «по выборам» дополнить словом «Президента,»; в пункте 6 слова «(форма акта прилагается)» исключить; пункт 7 дополнить частью первой следующего содержания: «Бюллетени для тайного голосования по выборам Президента Республики Казахстан в опечатанном виде, в том числе отдельно погашенные бюллетени, а также списки избирателей и документы к ним передаются по акту: участковыми избирательными комиссиями в областные (городов республиканского значения, столицы) территориальные избирательные комиссии; областными (городов республиканского значения, столицы) территориальными избирательными комиссиями в Центральную избирательную комиссию, где хранятся на правах конфиденциальной информации в течение шести месяцев после опубликования итогов выборов, а затем уничтожаются по акту. 2. Отменить постановление Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 1 декабря 1998 года № 63/171 «О порядке хранения, передачи в архивы и уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Республики Казахстан», с изменениями, внесенными постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 9 января 1999 года, № 2/181. 3. Направить данное постановление акимам и председателям областных, городов Астаны и Алматы избирательных комиссий. Центральному государственному архиву, Министерству культуры, информации и спорта Республики Казахстан. 4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан

О. ЖУМАБЕКОВ