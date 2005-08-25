Постановление Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан г. Астана от 2 августа 2005 года, № 8/16

О внесении дополнений и изменений в постановление Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 7 августа 1999 года № 19/222 «Об утверждении Правил расходования средств избирательных фондов и представления отчетов об их использовании при выборах депутатов Парламента, маслихатов и акимов Республики Казахстан»

Во исполнение статьи 12, пункта 6 статьи 34 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан: 1. Внести в постановление Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 7 августа 1999 года № 19/222 «Об утверждении Правил расходования средств избирательных фондов и представления отчетов об их использовании при выборах депутатов Парламента, маслихатов и акимов Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 870, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 22 июня 2004 года, № 109/133 и от 14 февраля 2005 года, № 153/219) следующие дополнения и изменения: заголовок и пункт 1 постановления после слов «при выборах» дополнить словом «Президента,»; в Правилах расходования средств избирательных фондов и представления отчетов об их использовании при выборах депутатов Парламента, маслихатов и акимов Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением: в наименовании после слов «при выборах» дополнить словом «Президента,»; в пункте 2: в абзаце первом: после слов «Кандидат в» дополнить словом «Президенты,»; слово «акимов» заменить словом «акимы»; подпункт 8) дополнить словами «, специально изготовленных для избирательной кампании»; в пунктах 7 и 8 слово «депутаты» заменить словами «Президенты, депутаты Парламента, маслихатов и акимы»; в пункте 9: абзац второй дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта.»; дополнить абзацем третьим следующего содержания: «Общая сумма денег, поступивших с момента образования в избирательный фонд кандидата в акимы, не должна превышать пределы, установленные в соответствии с указом Президента Республики Казахстан, определяющим порядок проведения выборов акимов.»; в пункте 12: слова «управление юстиции» заменить словами «соответствующие территориальные органы юстиции»; дополнить абзацем вторым следующего содержания: «Решение о принятии отчета кандидата в Президенты Республики Казахстан об использовании средств избирательного фонда после установления итогов выборов представляется Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан в Комитет регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан в семидневный срок.»; в пункте 13: после слов «в качестве» дополнить словом «Президента,»; в приложениях № 1, № 2, № 3 и № 4 к Правилам: по всем текстам приложений: после слов «при выборах» дополнить словом «Президента»; после слов «кандидатов в», «кандидата в», «кандидату в», «кандидатом в» дополнить словом «Президенты,». 2. Отменить постановление Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 17 октября 1998 года № 49/137 «Об утверждении Порядка образования, расходования, учета и отчетности средств избирательных фондов кандидатов в Президенты Республики Казахстан». 3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О. Жумабеков