Постановление

Постановления
3109
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 23 апреля 2015 года № 271
Об утверждении Плана совместных действий Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан по обеспечению финансирования отечественных производителей и экспортеров на 2015–2016 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 28 августа 2015 года № 667
Об определении лицензиара по осуществлению лицензирования деятельности в сфере товарных бирж и признании утратившими силу постановлений Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653 «О некоторых вопросах лицензирования деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров» и от 25 февраля 2014 года № 149 «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых Министерством экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, и о внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653 «О некоторых вопросах лицензирования деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров» и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 28 августа 2015 года № 671
О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 августа 2001 года № 1074 «Об утверждении Положения о Министерстве обороны Республики Казахстан» и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 28 августа 2015 года № 677
О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2011 года № 119 «Об утверждении Правил обслуживания недропользователей профессиональными аварийно- спасательными службами Республики Казахстан»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 28 августа 2015 года № 678
О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2014 года № 153 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере геологии и пользования водными ресурсами»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 28 августа 2015 года № 674
О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 30 мая 2014 года № 586 «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 25 августа 2015 года № 661
О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 28 августа 2015 года № 675
О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 27 августа 2015 года № 663
О признании утратившими силу постановлений Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2014 года № 162 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере использования атомной энергии» и от 13 марта 2014 года № 235 «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых Министерством индустрии и новых технологий Республики Казахстан в области электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 28 августа 2015 года № 676
О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Популярное

Все
Дух романтики и героизма
Сваха как архитектор счастья
Паркет раскален до предела
В Приаралье становится больше зеленых зон
Как можно больше света и тепла!
Благоустраивается город номадов
Путевка на большую сцену
Витрина для инноваций и площадка для конкретной работы
Новый уровень сотрудничества
Математическая олимпиада для курсантов СНГ
Точка опоры и уверенность в завтрашнем дне
Исследовать и популяризировать культурное наследие
Поддержать инициативу Казахстана
Реальность, призывающая к действиям
В условиях глобального зеленого перехода
Циркулярная экономика и повышение ресурсной эффективности
ШОС и ЮНЕП продумывают совместные действия для устойчивого будущего региона
Привлечь молодежь в библиотеку
Сохраняя правозащитный баланс
Маленький рай для шахтерского края
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Задача – возвращение в элиту
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Серебро с золотым отливом
«Махаббат» превращает нити в чувства
Светильники из вторсырья
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Алгоритмы и этические нормы
Великий балетный реформатор
Казахстан привлекает инвесторов
Стартовал проект по цифровому учету деревьев
Настоящая кузница чемпионов
«Белых хакеров» и инженеров ИИ будут обучать для защиты энергообъектов
Падение детей из окон: Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
Умные очки для слабовидящих
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Нормативное постановление Конституционного Суда Республики …
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики …
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики …
