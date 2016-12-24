Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 24 ноября 2016 года № 729
О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 24 ноября 2016 года № 731
О признании утратившими силу постановлений Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1694 «Об утверждении Правил присоединения и взаимодействия сетей телекоммуникаций, включая пропуск трафика и порядок взаиморасчетов» и от 22 октября 2012 года № 1333 «Об утверждении перечня теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 24 ноября 2016 года № 738
О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1165 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, приобретаемых в соответствии с международными договорами Республики Казахстан»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 29 ноября 2016 года № 749
О Генеральном плане города Атырау Атырауской области (включая основные положения)
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 24 ноября 2016 года № 724
О внесении изменений и дополнения в постановления Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2015 года № 395 «Об определении лицензиара по осуществлению лицензирования деятельности по распространению теле-, радиоканалов и органа, уполномоченного на выдачу разрешений второй категории в области средств массовой информации» и от 16 июня 2016 года № 353 «Некоторые вопросы Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 2 декабря 2016 года № 757
О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 декабря 2011 года № 1427 «Об утверждении Правил регистрации внутренних мигрантов и внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 30 ноября 2016 года № 752
О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 января 2017 года
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 2 декабря 2016 года № 753
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2007 года № 266 «Об утверждении Правил присуждения государственных стипендий в области культуры»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 2 декабря 2016 года № 760
Об утверждении Правил выдачи разрешений на неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан казахстанскими и иностранными морскими судами и казахстанскими воздушными судами, задействованными в операциях по недропользованию на контрактной территории, расположенной на континентальном шельфе
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 2 декабря 2016 года № 759
Об утверждении Правил осуществления контроля за казахстанскими и иностранными морскими судами и казахстанскими воздушными судами, задействованными в операциях по недропользованию на контрактной территории, расположенной на континентальном шельфе Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 2 декабря 2016 года № 755
О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 7 декабря 2016 года № 778
О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 2 декабря 2016 года № 761
Об утверждении Правил неоднократного пересечения Государственной границы Республики Казахстан вне выделенных воздушных коридоров без прохождения пограничного, таможенного (в части совершения таможенных операций, связанных с прибытием (убытием) судов) и иных видов контроля для казахстанских воздушных судов, осуществляющих доставку людей, грузов и товаров с территории Республики Казахстан на искусственные острова, установки и сооружения, плавучие буровые установки, включая плавучие гостиницы, расположенные в водном пространстве над континентальным шельфом, либо с искусственных островов, установок и сооружений, плавучих буровых установок, включая плавучие гостиницы, на территорию Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 8 декабря 2016 года № 783
О присуждении Государственной молодежной премии «Дарын» Правительства Республики Казахстан в 2016 году
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 6 декабря 2016 года № 769
О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 6 декабря 2016 года № 771
О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1095 «Об утверждении перечня видов деятельности, осуществляемых юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилиированными с ними лицами»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 9 декабря 2016 года № 788
О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2016 года № 262 «Об утверждении Правил использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на 2016 год областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 2 декабря 2016 года № 762
Об утверждении Правил проведения конкурса на получение права официального опубликования законодательных актов периодическими печатными изданиями
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 15 декабря 2016 года № 816
О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года № 983 «Об утверждении реестра государственных услуг»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 13 декабря 2016 года № 796
О признании утратившими силу постановлений Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2012 года № 830 «Об утверждении перечня работ, относимых к научно-исследовательским, научно- техническим и (или) опытно-конструкторским работам» и от 16 июля 2012 года № 940 «Об утверждении Правил подтверждения внедрения результата научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ на территории Республики Казахстан и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2010 года № 1449 «Об утверждении Правил определения расходов на научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы на территории Республики Казахстан, необходимые для выполнения работ по контракту»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 15 декабря 2016 года № 802
Об утверждении Правил установления квоты на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан и ее распределения между регионами Республики Казахстан, определении перечней отраслей экономики, в рамках которых осуществляется внутрикорпоративный перевод, и лиц, для осуществления трудовой деятельности которых не требуются разрешения местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 15 декабря 2016 года № 806
О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2015 года № 484 «Об утверждении Правил и требований по оснащению резервуаров производственных объектов производителей нефтепродуктов, баз нефтепродуктов и заправочных станций (кроме заправочных станций передвижного типа) контрольными приборами учета»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 15 декабря 2016 года № 810
О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 октября 2014 года № 1107 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих деятельность по проектированию и (или) строительству объектов международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 20 декабря 2016 года № 827
О переименовании коммунального государственного учреждения «Западно-Казахстанская областная библиотека для детей и юношества имени А. П. Гайдара управления культуры, архивов и документации Западно-Казахстанской области»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 20 декабря 2016 года № 828
О присвоении наименований и переименовании организаций культуры и образования Мангистауской области
Совместный приказ
Об утверждении Правил оформления приглашений, согласования приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в Республику Казахстан, выдачи, аннулирования, восстановления виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их действия
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