Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 30 июня 2014 года № 732
О признании утратившими силу некоторых
решений Правительства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 30 июня 2014 года № 733
О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Республики Казахстан от
26 марта 2014 года № 258 «О Стратегическом
плане Министерства образования и науки
Республики Казахстан на 2014–2018 годы»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 1 июля 2014 года № 753
Об утверждении Плана совместных действий
Правительства Республики Казахстан и Национального
Банка Республики Казахстан по обеспечению мер
для финансирования, управления, строительства
и реализации объектов недвижимости и торгово-
развлекательного центра для Международной
специализированной выставки ЭКСПО-2017
в городе Астане и внесении дополнения в
постановление Правительства Республики
Казахстан от 15 января 2013 года № 10 «Об
утверждении Национального плана организации и
проведения Международной специализированной
выставки ЭКСПО-2017 на 2013–2018 годы»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 30 июня 2014 года № 734
О внесении дополнения в постановление
Правительства Республики Казахстан от 13 января
2004 года № 32 «Об утверждении Правил
проведения тендеров по предоставлению лесных
ресурсов на участках государственного лесного
фонда в долгосрочное лесопользование»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 30 июня 2014 года № 742
Об утверждении требований к техническим
средствам, применяемым при досмотре пассажиров
и лиц, посещающих объекты транспортной
инфраструктуры, вещей, находящихся при
них, в том числе ручной клади и багажа
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 2 июля 2014 года № 756
Об установлении классификации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 2 июля 2014 года № 759
Об утверждении минимальных размеров и Правил
выплаты основного вознаграждения администраторам
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 2 июля 2014 года № 758
Об утверждении Правил возмещения кредитором
по налогам и другим обязательным платежам
в бюджет административных расходов,
связанных с возбуждением дела о банкротстве
и проведением процедуры банкротства
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 2 июля 2014 года № 760
Об утверждении Правил проведения камерального
контроля за деятельностью администраторов в
реабилитационной процедуре и процедуре банкротства
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