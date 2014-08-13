Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі от 30 июня 2014 года № 732

О признании утратившими силу некоторых

решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі от 30 июня 2014 года № 733

О внесении изменений и дополнений в постановление

Правительства Республики Казахстан от

26 марта 2014 года № 258 «О Стратегическом

плане Министерства образования и науки

Республики Казахстан на 2014–2018 годы»

Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі от 1 июля 2014 года № 753

Об утверждении Плана совместных действий

Правительства Республики Казахстан и Национального

Банка Республики Казахстан по обеспечению мер

для финансирования, управления, строительства

и реализации объектов недвижимости и торгово-

развлекательного центра для Международной

специализированной выставки ЭКСПО-2017

в городе Астане и внесении дополнения в

постановление Правительства Республики

Казахстан от 15 января 2013 года № 10 «Об

утверждении Национального плана организации и

проведения Международной специализированной

выставки ЭКСПО-2017 на 2013–2018 годы»

Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі от 30 июня 2014 года № 734

О внесении дополнения в постановление

Правительства Республики Казахстан от 13 января

2004 года № 32 «Об утверждении Правил

проведения тендеров по предоставлению лесных

ресурсов на участках государственного лесного

фонда в долгосрочное лесопользование»

Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі от 30 июня 2014 года № 742

Об утверждении требований к техническим

средствам, применяемым при досмотре пассажиров

и лиц, посещающих объекты транспортной

инфраструктуры, вещей, находящихся при

них, в том числе ручной клади и багажа

Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі от 2 июля 2014 года № 756

Об установлении классификации чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера

Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі от 2 июля 2014 года № 759

Об утверждении минимальных размеров и Правил

выплаты основного вознаграждения администраторам

Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі от 2 июля 2014 года № 758

Об утверждении Правил возмещения кредитором

по налогам и другим обязательным платежам

в бюджет административных расходов,

связанных с возбуждением дела о банкротстве

и проведением процедуры банкротства

Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі от 2 июля 2014 года № 760

Об утверждении Правил проведения камерального

контроля за деятельностью администраторов в

реабилитационной процедуре и процедуре банкротства

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