Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 16 марта 2015 года № 143 Об установлении минимальных розничных цен на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики КазахстанПостановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 19 марта 2015 года № 148 О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 645 «Об утверждении фиксированных тарифов»
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