Постановления

Постановление Правительства Республики КазахстанОб установлении закупочных цен на зерно, поставляемое в государственные ресурсы зернаПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынкеПостановление Правительства Республики КазахстанО национальном операторе по магистральному нефтепроводуПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил формирования графика транспортировки нефти по магистральным нефтепроводамПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2010 года № 1174 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на сжигание в факелах попутного и (или) природного газа»Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении перечня закрытых и обособленных военных городков, пограничных застав и комендатур, содержание жилищ и централизованное отопление в которых обеспечиваются за счет государстваПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил и норм возмещения сотрудникам специальных государственных органов и членам их семей затрат за проезд на транспорте по территории Республики Казахстан и перевозку имуществаПостановление правления Национального банка Республики КазахстанОб утверждении Правил представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики КазахстанПостановление Правительства Республики КазахстанО ликвидации Республиканского государственного учреждения «Центр коммуникаций» Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан и внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики КазахстанПостановление правления Национального банка Республики КазахстанО внесении изменений и дополнения в постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 5 августа 2009 года № 189 «Об утверждении Правил осуществления деятельности организаций, осуществляющих деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, и накопительных пенсионных фондов»
Содержание - скачать