Постановления
Постановления
Постановление Правительства Республики Казахстан Об установлении закупочных цен на зерно, поставляемое в государственные ресурсы зерна Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке Постановление Правительства Республики Казахстан О национальном операторе по магистральному нефтепроводу Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил формирования графика транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2010 года № 1174 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на сжигание в факелах попутного и (или) природного газа» Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении перечня закрытых и обособленных военных городков, пограничных застав и комендатур, содержание жилищ и централизованное отопление в которых обеспечиваются за счет государства Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил и норм возмещения сотрудникам специальных государственных органов и членам их семей затрат за проезд на транспорте по территории Республики Казахстан и перевозку имущества Постановление правления Национального банка Республики Казахстан Об утверждении Правил представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан О ликвидации Республиканского государственного учреждения «Центр коммуникаций» Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан и внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан Постановление правления Национального банка Республики Казахстан О внесении изменений и дополнения в постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 5 августа 2009 года № 189 «Об утверждении Правил осуществления деятельности организаций, осуществляющих деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, и накопительных пенсионных фондов» Содержание - скачать

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