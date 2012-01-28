Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановления
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Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 16 января 2012 года № 67 Об утверждении лимитов вылова рыбы и других водных животных в рыбохозяйственных водоемах на 2012 год Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 30 декабря 2011 года № 1685 О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2005 года № 1036 «О вывозных таможенных пошлинах на сырую нефть и товары, выработанные из нефти» Постановление правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 31 октября 2011 года № 1240 Об утверждении Правил выдачи, учета и ведения личных медицинских книжек Содержание - скачать

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