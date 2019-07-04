Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 25 июня 2019 года № 435 О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1511 «Об утверждении Правил субсидирования авиамаршрутов» и от 31 января 2013 года № 69 «Об утверждении Правил проведения конкурса на субсидируемые авиамаршруты и выдачи свидетельств на субсидируемые авиамаршруты для оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов и почтовых отправлений и внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1511 «Об утверждении Правил субсидирования авиамаршрутов»
Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 26 июня 2019 года № 445 О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 27 июня 2019 года № 449 Об утверждении перечня месторождений (группы месторождений, части месторождения) углеводородного сырья, относимых к категории низкорентабельных, высоковязких, обводненных, малодебитных и выработанных, внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2018 года № 204 «Об утверждении Правил отнесения месторождения (группы месторождений, части месторождения) углеводородного сырья к категории низкорентабельных, высоковязких, обводненных, малодебитных и выработанных и порядка налогообложения в части налога на добычу полезных ископаемых» и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 28 июня 2019 года № 454 О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2007 года № 873 «Об утверждении Правил использования (установления, размещения) Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан и их изображений, а также текста Государственного Гимна Республики Казахстан»
Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 28 июня 2019 года № 458 Об изменении административной границы города Атырау