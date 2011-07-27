Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 5 апреля 2011 года № 361О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 160Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 6 апреля 2011 года № 378О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 февраля 2006 года № 110Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 12 мая 2011 года № 503О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2005 года № 1036Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 12 мая 2011 года № 508О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 января 2000 года № 99Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 12 мая 2011 года № 501Об утверждении стандартов государственных услугПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 6 июня 2011 года № 631О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 октября 2007 года № 863 «Об утверждении Перечня национальных электронных информационных ресурсов и национальных информационных систем»Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 27 июня 2011 года № 712Об утверждении критериев, предъявляемых к государственным предприятиям на праве хозяйственного ведения, в которых создаются наблюдательные советыПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 30 июня 2011 года № 741Об утверждении Правил (методики) ценообразования на титан губчатый, титановые слитки и магний первичный в слиткахПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 15 июля 2011 года № 802Об определении единого оператора в сфере учета государственного имущества
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