Постановления
Постановления Правительства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 5 апреля 2011 года № 361 О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 160 Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 6 апреля 2011 года № 378 О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 февраля 2006 года № 110 Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 12 мая 2011 года № 503 О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2005 года № 1036 Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 12 мая 2011 года № 508 О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 января 2000 года № 99 Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 12 мая 2011 года № 501 Об утверждении стандартов государственных услуг Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 6 июня 2011 года № 631 О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 октября 2007 года № 863 «Об утверждении Перечня национальных электронных информационных ресурсов и национальных информационных систем» Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 27 июня 2011 года № 712 Об утверждении критериев, предъявляемых к государственным предприятиям на праве хозяйственного ведения, в которых создаются наблюдательные советы Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 30 июня 2011 года № 741 Об утверждении Правил (методики) ценообразования на титан губчатый, титановые слитки и магний первичный в слитках Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 15 июля 2011 года № 802 Об определении единого оператора в сфере учета государственного имущества Содержание - скачать

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