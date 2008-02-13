Постановления Правительства Республики Казахстан

Нормативные правовые акты
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Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 23 января 2008 года № 53 Об утверждении Правил ликвидации и консервации объектов недропользования Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 25 января 2008 года № 70 Об утверждении Правил выдачи разрешения на переработку продукции вне таможенной территории Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 31 января 2008 года № 80 Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований, предъявляемых к деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 11 февраля 2008 года № 125 Об утверждении Правил присвоения учетных номеров объектам производства (изготовления) пищевой продукции содержание - скачать

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