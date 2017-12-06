Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 29 ноября 2017 года № 787 О переименовании и изменении транскрипций названий некоторых железнодорожных станций Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 29 ноября 2017 года № 788 Об утверждении Правил осуществления выбора исполнителей государственного оборонного заказа из числа организаций, включенных в реестр отечественных товаропроизводителей и отечественных поставщиков работ, услуг, операторами по исполнению государственного оборонного заказа