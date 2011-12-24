Постановления
Постановления Правительства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 28 октября 2011 года № 1212 Об определении требований к планам противопожарных мероприятий, разрабатываемым лесопользователями при долгосрочном лесопользовании Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 31 октября 2011 года № 1244 О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2007 года № 943 «Вопросы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий» Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 31 октября 2011 года № 1246 Об утверждении Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 31 октября 2011 года № 1249 О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14 «Об утверждении Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» и от 16 января 2009 года № 16 «Об утверждении Технического регламента «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов» Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 1 ноября 2011 года № 1250 О признании утратившими силу постановлений Правительства Республики Казахстан от 5 сентября 2007 года № 768 «Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований, предъявляемых к деятельности по реализации зерна на экспорт» и от 9 ноября 2009 года № 1791 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 сентября 2007 года № 768» Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 1 ноября 2011 года № 1258 О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2010 года № 511 «Об утверждении Правил лицензирования судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан и квалификационных требований, предъявляемых к судебно-экспертной деятельности» Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 1 ноября 2011 года № 1269 О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2004 года № 1441 «Об утверждении Правил ведения охотничьего хозяйства в Республике Казахстан» Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 3 ноября 2011 года № 1281 О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года № 220 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 3 ноября 2011 года № 1288 О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2010 года № 153 «Об утверждении технического регламента «Требования к безопасности бензина, дизельного топлива и мазута» и внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1372» Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 17 ноября 2011 года № 1351 Об утверждении Правил регистрации железнодорожного подвижного состава Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 22 ноября 2011 года № 1366 Об утверждении Правил размещения на пачке табачного изделия, упаковке табачного изделия сведений о составе, об уровне содержания смолистых веществ, никотина и о системных ядах, канцерогенных и мутагенных веществах и предупреждения о вреде курения Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 14 декабря 2011 года № 1526 Об утверждении Правил представления отчетов о выполнении мероприятий Гражданской обороны Постановление Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан г. Астана от 23 декабря 2011 года № 75/139 О внесении изменений в постановление Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 24 ноября 2011 года № 63/118 Содержание - скачать

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