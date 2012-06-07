Постановление Правительства Республики Казахстан
О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1507 «Об утверждении Стратегического плана Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на 2011–2015 годы»
Постановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2009 года № 2030 «Об утверждении Правил возмещения затрат организациям здравоохранения за счет бюджетных средств»Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил подтверждения налоговыми органами факта уплаты налога на добавленную стоимость по импортированным товарам и акциза по импортированным подакцизным товарам с территории государств – членов Таможенного союза либо мотивированного отказа в подтвержденииПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил и формы представления отдельными налогоплательщиками обязательства о последующем вывозе с территории Республики Казахстан временно ввезенных товаров, транспортных средств и его исполнения Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил применения уплаты налога на добавленную стоимость методом зачета по товарам, импортируемым на территорию Республики Казахстан с территории государств – членов Таможенного союзаПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений и дополнения в постановления Правительства Республики Казахстан от 10 марта 2011 года № 242 «Об утверждении Правил использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета 2011 года областными бюджетами на поддержку племенного животноводства» и от 11 марта 2011 года № 252 «Об утверждении Правил использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета 2011 года областными бюджетами на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства» Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил возврата превышения налога на добавленную стоимостьПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил контроля за уплатой налога на добавленную стоимость по выставочно-ярмарочной торговлеПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил проведения конкурсного отбора лиц для управления управляющей компанией специальной экономической зоны, а также требований к нимПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении формы заявления об изменении срока уплаты налога на добавленную стоимость на импортируемые товарыПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил изменения квот и переоформления сертификата на выбросы парниковых газовПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 апреля 2006 года № 329 «Вопросы Министерства туризма и спорта Республики Казахстан»Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил выдачи квот на выбросы парниковых газовПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил распределения квот на выбросы парниковых газовПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 160 «Об утверждении Стратегического плана Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2011–2015 годы»Постановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2301 «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых при лицензировании медицинской и фармацевтической деятельности»Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил разработки, утверждения и согласования инвестиционных программ, а также представления отчетности об их реализацииПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил участия субъектов администрирования в реализации проектных механизмов в сфере регулирования выбросов и поглощений парниковых газовПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 «О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011–2015 годы»
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