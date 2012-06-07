Постановления
Постановления Правительства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1507 «Об утверждении Стратегического плана Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на 2011–2015 годы» Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2009 года № 2030 «Об утверждении Правил возмещения затрат организациям здравоохранения за счет бюджетных средств» Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил подтверждения налоговыми органами факта уплаты налога на добавленную стоимость по импортированным товарам и акциза по импортированным подакцизным товарам с территории государств – членов Таможенного союза либо мотивированного отказа в подтверждении Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил и формы представления отдельными налогоплательщиками обязательства о последующем вывозе с территории Республики Казахстан временно ввезенных товаров, транспортных средств и его исполнения Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил применения уплаты налога на добавленную стоимость методом зачета по товарам, импортируемым на территорию Республики Казахстан с территории государств – членов Таможенного союза Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений и дополнения в постановления Правительства Республики Казахстан от 10 марта 2011 года № 242 «Об утверждении Правил использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета 2011 года областными бюджетами на поддержку племенного животноводства» и от 11 марта 2011 года № 252 «Об утверждении Правил использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета 2011 года областными бюджетами на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства» Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил возврата превышения налога на добавленную стоимость Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил контроля за уплатой налога на добавленную стоимость по выставочно-ярмарочной торговле Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил проведения конкурсного отбора лиц для управления управляющей компанией специальной экономической зоны, а также требований к ним Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении формы заявления об изменении срока уплаты налога на добавленную стоимость на импортируемые товары Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил изменения квот и переоформления сертификата на выбросы парниковых газов Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 апреля 2006 года № 329 «Вопросы Министерства туризма и спорта Республики Казахстан» Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил выдачи квот на выбросы парниковых газов Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил распределения квот на выбросы парниковых газов Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 160 «Об утверждении Стратегического плана Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2011–2015 годы» Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2301 «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых при лицензировании медицинской и фармацевтической деятельности» Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил разработки, утверждения и согласования инвестиционных программ, а также представления отчетности об их реализации Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил участия субъектов администрирования в реализации проектных механизмов в сфере регулирования выбросов и поглощений парниковых газов Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 «О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011–2015 годы» Содержание - скачать

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