Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики КазахстанО Стратегическом плане Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан на 2009—2011 годыПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Технического регламента
«Требования к безопасности газозаправочных станций и газорасходных установок»Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Технического регламента «Требования к безопасности систем газоснабжения»
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Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В Астане трое мужчин жестоко избили прохожего (видео)
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
Утопающее стадо коров и табун лошадей спасли из реки в Актюбинской области
Уровень воды рек в ЗКО поднялся до опасного
Завершился обучающий курс второго потока Школы аналитики при Сенате
Обеспечить рост доходов населения потребовал премьер-министр РК
"Air Cairo" запускает прямые рейсы из Казахстана на египетские курорты
Казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал золото на этапе Кубка мира
На мосту в Алматы полицейские предотвратили суицид
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
По факту заражения оспой овец начато расследование в Восточно-Казахстанской области
Казахстанцев предупредили о необходимости оплатить налог на транспортные средства
Елена Рыбакина одержала победу на крупном турнире в США
Из Ишима спасли тонущую собаку в СКО
Уголовное дело возбудили после драки на руднике АО "Корпорация Казахмыс" в Улытауской области
Что изменится в сельской медицине в рамках Нацпроекта
Таблетки и SIM-карты пытались передать в колонию максимальной безопасности
Жителей мегаполиса предупредили об аномально теплой погоде
Актюбинца приговорили к штрафу за оскорбление жены по WhatsApp
Источник достоверности и правдивости
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Познакомившись с семьей Айдара и Хакимы Жумановых, я не смогла не поделиться их удивительной историей. Хотя, по сути, ничего из ряда вон выходящего в ней нет, просто два молодых человека разделяют друг с другом не самую простую судьбу. Но каждый из них по-настоящему уникален. И их личный пример, отношение друг к другу и к труду просто вдохновляют
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Прокуратура Алматы завершила расследование убийства юриста Асановой
"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию уборке улиц житель ВКО
Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz
Туркестанец притворялся девушкой и вымогал деньги через соцсети
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Стартовали II зимние спортивные игры "Дети Азии"
Мясника убили во время спора о разделке туши в Туркестане
Роды приняли в патрульной машине полицейские Караганды
Президент поручил главе "QazaqGaz" продолжить реформирование газовой отрасли
Спецоперация КНБ: ликвидирован канал поставки оружия в Казахстан
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"Здесь нет никакого криминала" – Жумангарин высказался о происхождении 10 квартир в Актобе
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Средний размер пенсии в Казахстане на февраль озвучили в Минтруда
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