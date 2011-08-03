Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 31 марта 2011 года № 301О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 18 марта 2010 года № 215 и от 20 июля 2010 года № 745Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 7 апреля 2011 года № 403Об утверждении стандартов государственных услуг в области лесного и охотничьего хозяйства и внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2010 года № 745Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 22 июля 2011 года № 846О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2003 года № 368 «Об утверждении Правил представления информации о регистрации ипотеки судна или строящегося судна»
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Предприятие по производству водосберегающего оборудования введено в строй в Таразе
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Дан старт мероприятиям к юбилею Абая Кунанбаева
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Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
В основе политико-правовых взглядов Абая лежат принципы гуманизма и справедливости
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 29 января 2025 года № 63-НП «О рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан частей четвертой, пятой и шестой статьи 645 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года»
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