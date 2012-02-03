Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 31 октября 2011 года № 1241 Об утверждении Правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, выдачи листа и справки о временной нетрудоспособности Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 28 ноября 2011 года № 1382 Об утверждении перечня необходимых сведений для паспорта производства этилового спирта и алкогольной продукции Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 18 января 2012 года № 97 О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 22 октября 2009 года № 1647 «Об утверждении Правил по определению страны происхождения товара, составлению и выдаче акта экспертизы о происхождении товара и оформлению, удостоверению и выдаче сертификата о происхождении товара» Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 5 декабря 2011 года № 1467 Об утверждении Правил закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги Содержание - скачать

