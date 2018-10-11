Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановления
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Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 5 октября 2018 года № 618
О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 сентября 2013 года № 977 «Об утверждении Правил открытия (закрытия), функционирования (эксплуатации), категорирования, классификации, обустройства, а также требований по техническому оснащению и организации работы пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 5 октября 2018 года № 621
О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 9 октября 2018 года № 624
О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

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