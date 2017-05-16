Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановления
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 2 мая 2017 года № 238
Об утверждении Правил проведения конкурса по определению операторов универсального обслуживания, включая расчет размера субсидий и порядок возложения уполномоченным органом обязанности по оказанию универсальных услуг на операторов связи, требований к операторам связи по оказанию универсальных услуг связи, перечня универсальных услуг связи и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 2 мая 2017 года № 239
О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 3 мая 2017 года № 243
Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма

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