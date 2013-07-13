Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики КазахстанОб определении оператора Государственного энергетического реестраПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил формирования и ведения Государственного энергетического реестраПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года № 1307 «Об утверждении Правил исчисления, перерасчета (определения) и повышения размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования»Постановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2007 года № 1270 «Об утверждении Правил государственной аттестации организаций образования»Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил приватизации жилищ из государственного жилищного фондаПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2008 года № 58 «Об утверждении Правил присуждения образовательного гранта для оплаты высшего образования»Постановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений в постановление равительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 109 «Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие профессиональные учебные программы послевузовского образования»
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