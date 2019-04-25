Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 16 апреля 2019 года № 199 О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2012 года № 1279 «Об утверждении перечня специализированных организаций, осуществляющих закупочные и товарные интервенции, а также размера их вознаграждения»
Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 18 апреля 2019 года № 204 О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2005 года № 1266 «О создании Координационного совета в области социальной защиты инвалидов»
Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 18 апреля 2019 года № 206 О переименовании пограничной заставы «имени В. В. Кондюрина» республиканского государственного учреждения «Войсковая часть 2017 Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан»
Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 19 апреля 2019 года № 213 О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан