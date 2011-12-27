Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан
от 8 ноября 2011 года № 1309
Об утверждении списка тяжелых форм некоторых хронических заболеваний
Постановление Правительства Республики Казахстан
от 9 ноября 2011 года № 1312
Об утверждении Правил использования объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров
Постановление Правительства Республики Казахстан
от 10 ноября 2011 года № 1319
О признании утратившим силу постановления Кабинета министров Республики Казахстан от 11 октября 1994 года № 1161 «Об утверждении Порядка оформления временных разрешений на захоронение радиоактивных отходов в Республике Казахстан»
Постановление Правительства Республики Казахстан
от 11 ноября 2011 года № 1326
О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 121 «Об утверждении Правил размещения объектов наружной (визуальной) рекламы в населенных пунктах»
Постановление Правительства Республики Казахстан
от 11 ноября 2011 года № 1327
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2011 года № 181 «Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований, предъявляемых к деятельности частных судебных исполнителей»
Постановление Правительства Республики Казахстан
от 11 ноября 2011 года № 1328
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2007 года № 419 «Вопросы лицензирования и квалификационных требований к деятельности по оценке имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов) и оценке интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов»
Постановление Правительства Республики Казахстан
от 14 ноября 2011 года № 1334
Об утверждении критериев социально значимых услуг
Постановление Правительства Республики Казахстан
от 14 ноября 2011 года № 1336
Об утверждении Правил информационного обмена информационной системы центров обслуживания населения с государственными информационными системами
Постановление Правительства Республики Казахстан
от 14 ноября 2011 года № 1337
О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2009 года № 172 «Об утверждении Правил перевода земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса»
Постановление Правительства Республики Казахстан
от 16 ноября 2011 года № 1346
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2007 года № 454 «Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований, предъявляемых к адвокатской и нотариальной видам деятельности»
Постановление Правительства Республики Казахстан
от 17 ноября 2011 года № 1349
О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2006 года № 1326 «Об утверждении типовых договоров концессии в различных отраслях (сферах) экономики»
Постановление Правительства Республики Казахстан
от 17 ноября 2011 года № 1352
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июля 2007 года № 607 «Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований к деятельности по организации телевизионного и (или) радиовещания»
Постановление Правительства Республики Казахстан
от 21 ноября 2011 года № 1362
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 августа 2007 года № 735 «Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований к деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров»
Постановление Правительства Республики Казахстан
от 29 ноября 2011 года № 1385
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2007 года № 495 «Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований к деятельности по осуществлению археологических и (или) научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры»
Постановление Правительства Республики Казахстан
от 30 ноября 2011 года № 1400
Об утверждении норм средств пожаротушения у лесопользователей при долгосрочном лесопользовании
Постановление Правительства Республики Казахстан
от 1 декабря 2011 года № 1426
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2007 года № 452 «Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности»
Постановление Правительства Республики Казахстан
от 2 декабря 2011 года № 1437
Об утверждении Правил формирования реестра требований кредиторов
Постановление Правительства Республики Казахстан
от 5 декабря 2011 года № 1456
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2011 года № 257 «Об утверждении распределения и Правил использования средств на реализацию межсекторального и межведомственного взаимодействия по вопросам охраны здоровья граждан на 2011 год»
Постановление Правительства Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 1553
О повышении размеров пенсионных выплат из Государственного центра по выплате пенсий с 1 января 2012 года
Постановление Правительства Республики Казахстан
от 8 сентября 2011 года № 1030
О внесении изменений и дополнения в постановления Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2009 года № 183 «Об утверждении размеров и Правил предоставления мер социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты» и от 31 января 2011 года № 51 «Об утверждении стандарта государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты»
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