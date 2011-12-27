Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановления
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Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2011 года № 1309 Об утверждении списка тяжелых форм некоторых хронических заболеваний Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2011 года № 1312 Об утверждении Правил использования объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 ноября 2011 года № 1319 О признании утратившим силу постановления Кабинета министров Республики Казахстан от 11 октября 1994 года № 1161 «Об утверждении Порядка оформления временных разрешений на захоронение радиоактивных отходов в Республике Казахстан» Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2011 года № 1326 О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 121 «Об утверждении Правил размещения объектов наружной (визуальной) рекламы в населенных пунктах» Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2011 года № 1327 О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2011 года № 181 «Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований, предъявляемых к деятельности частных судебных исполнителей» Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2011 года № 1328 О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2007 года № 419 «Вопросы лицензирования и квалификационных требований к деятельности по оценке имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов) и оценке интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов» Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 ноября 2011 года № 1334 Об утверждении критериев социально значимых услуг Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 ноября 2011 года № 1336 Об утверждении Правил информационного обмена информационной системы центров обслуживания населения с государственными информационными системами Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 ноября 2011 года № 1337 О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2009 года № 172 «Об утверждении Правил перевода земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса» Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 ноября 2011 года № 1346 О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2007 года № 454 «Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований, предъявляемых к адвокатской и нотариальной видам деятельности» Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2011 года № 1349 О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2006 года № 1326 «Об утверждении типовых договоров концессии в различных отраслях (сферах) экономики» Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2011 года № 1352 О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июля 2007 года № 607 «Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований к деятельности по организации телевизионного и (или) радиовещания» Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 ноября 2011 года № 1362 О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 августа 2007 года № 735 «Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований к деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2011 года № 1385 О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2007 года № 495 «Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований к деятельности по осуществлению археологических и (или) научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры» Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2011 года № 1400 Об утверждении норм средств пожаротушения у лесопользователей при долгосрочном лесопользовании Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 декабря 2011 года № 1426 О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2007 года № 452 «Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности» Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2011 года № 1437 Об утверждении Правил формирования реестра требований кредиторов Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2011 года № 1456 О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2011 года № 257 «Об утверждении распределения и Правил использования средств на реализацию межсекторального и межведомственного взаимодействия по вопросам охраны здоровья граждан на 2011 год» Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2011 года № 1553 О повышении размеров пенсионных выплат из Государственного центра по выплате пенсий с 1 января 2012 года Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2011 года № 1030 О внесении изменений и дополнения в постановления Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2009 года № 183 «Об утверждении размеров и Правил предоставления мер социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты» и от 31 января 2011 года № 51 «Об утверждении стандарта государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты» Содержание - скачать

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