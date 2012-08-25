Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 26 апреля 2012 года № 529
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 158 «О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011–2015 годы»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 27 июля 2012 года № 979
Об утверждении стандартов государственных услуг Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан в сфере автомобильного транспорта и внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2010 года № 745 «Об утверждении реестра государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 10 августа 2012 года № 1041
Об утверждении Правил розничной реализации и пользования товарным и сжиженным нефтяным газом
Постановление правления Национального банка Республики Казахстан
Алматы от 28 апреля № 154
Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан
Постановление правления Национального банка Республики Казахстан
г. Алматы от 28 апреля 2012 года № 170
Об утверждении Инструкции о мерах по поддержанию крупным участником накопительного пенсионного фонда и (или) организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, коэффициентов достаточности собственного капитала накопительного пенсионного фонда и (или) организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами
Постановление правления Национального банка Республики Казахстан
г. Алматы от 28 апреля 2012 года № 171
О представлении списка аффилиированных лиц акционерного общества
Постановление правления Национального банка Республики Казахстан
г. Алматы от 28 апреля 2012 года № 173
Об утверждении Правил предварительного согласования изменений и (или) дополнений в учредительные документы страховых (перестраховочных) организаций
Постановление правления Национального банка Республики Казахстан
г. Алматы от 28 апреля 2012 года № 174
Об утверждении Правил представления банками второго уровня, Акционерным обществом «Банк развития Казахстана» и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, отчетности по займам и условным обязательствам
Постановление правления Национального банка Республики Казахстан
г. Алматы от 28 апреля 2012 года № 175
О внесении изменений и дополнений в постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 февраля 2011 года № 23 «Об утверждении Правил применения мер раннего реагирования и методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка второго уровня, и внесении изменений в постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 ноября 2008 года № 200 «Об утверждении Правил применения мер раннего реагирования и методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка второго уровня, накопительного пенсионного фонда и (или) организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, страховой (перестраховочной) организации»
Постановление правления Национального банка Республики Казахстан
г. Алматы от 25 мая 2012 года № 193
О внесении изменений и дополнения в постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 июля 2007 года № 210 «О перечне и порядке приобретения базовых активов производных ценных бумаг и производных финансовых инструментов, с которыми банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг»
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 27 июня 2012 года № 859
Об утверждении Правил ведения воинского учета военнообязанных и призывников
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