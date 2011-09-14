Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан
от 3 июля 2011 года № 770
Об утверждении Правил прохождения обучения по программе подготовки медиаторов
Постановление Правительства Республики Казахстан
от 7 июля 2011 года № 778
Некоторые вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан
от 8 июля 2011 года № 780
Об утверждении Правил расследования аварийных случаев с судами
Постановление Правительства Республики Казахстан
от 8 июля 2011 года № 781
Об утверждении форм, Правил выдачи и ведения судовых документов на внутреннем водном транспорте
Постановление Правительства Республики Казахстан
от 9 июля 2011 года № 783
Об утверждении Правил софинансировання из республиканского бюджета оплаты услуг консультантов в рамках Программы посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий) и внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 марта 2011 года № 225 «Об утверждении Программы посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий)»
Постановление Правительства Республики Казахстан
от 11 июля 2011 года № 784
О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан
от 14 июля 2011 года № 790
Об утверждении Правил буксировки судов, плотов и иных плавучих объектов
Постановление Правительства Республики Казахстан
от 14 июля 2011 года № 798
Об утверждении Правил пользования маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок
Постановление Правительства Республики Казахстан
от 8 сентября 2011 года № 1031
Об утверждении Правил субсидирования процентной ставки вознаграждения в рамках Программы посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий) и внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 марта 2011 года № 225 «Об утверждении Программы посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий)»
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