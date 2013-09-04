Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 26 февраля 2013 года № 186 О некоторых вопросах Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 13 марта 2013 года № 230 О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года № 387 «О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан» Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 26 августа 2013 года № 851 Об утверждении Правил государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства Содержание - скачать
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