Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 10 сентября 2012 года № 1173Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере медицинской деятельностиПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 8 ноября 2012 года № 1415О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощиПостановление правления Национального банка Республики Казахстан г. Алматы 24 августа 2012 года № 241Об утверждении Правил реализации приоритетного права государства на приобретение аффинированного золота для пополнения активов в драгоценных металлахПостановление правления Национального банка Республики Казахстан г. Алматы от 24 августа 2012 года № 243О внесении изменений в постановление правления Национального банка Республики Казахстан от 15 сентября 2005 года № 108 «Об утверждении Правил выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан»Постановление правления Национального банка Республики Казахстан г. Алматы от 24 августа 2012 года № 251О внесении изменений и дополнения в постановление правления Национального банка Республики Казахстан от 26 декабря 2003 года № 477 «Об утверждении Правил определения платежности банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан»Постановление правления Национального банка Республики Казахстан г. Алматы от 21 сентября 2012 года № 298Об утверждении Правил осуществления трансфер-агентской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан
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Четыре тысячи деревьев посадили активисты «Жастар рухы»
Повышая эффективность профилактической работы
Водохранилища и реки находятся под контролем
Электоральная конкуренция по-казахстански
Приоритет – безопасность граждан
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 7 февраля 2025 года № 66-НП
Основной ориентир для всех
Право голоса
В «Самрук-Қазына» подвели итоги минувшего года
Открыт Казахстанско-Китайский центр науки и трансфера технологий
Нам нужно работать над устранением бюрократических барьеров
Депутаты обсудили ход реализации поручений Главы государства
Есть инструменты, нет осведомленности о них
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования и наставничества
Осознавать солидарную ответственность
Первые медали
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части, касающейся перечисления сумм ввозных таможенных пошлин между государствами – членами Евразийского экономического союза
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания услуг связи, государственных закупок, транспорта и почты
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Президент дал ряд поручений Мадине Абылкасымовой
«The UAE SWAT Challenge 2025»: команда «Сұңқар» завоевала первое место
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
Новый год по Восточному календарю отпраздновал Дом дружбы в Улытау
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Досрочное погашение кредита: что нужно учитывать
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