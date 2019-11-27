Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан г. Алматы от 12 ноября 2019 года № 190 О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 декабря 2013 года № 292 «О введении ограничений на проведение отдельных видов банковских и других операций финансовыми организациями»
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан г. Алматы от 12 ноября 2019 года № 190 О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 декабря 2013 года № 292 «О введении ограничений на проведение отдельных видов банковских и других операций финансовыми организациями»
Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 22 ноября 2019 года № 868 О присуждении Государственной молодежной премии «Дарын» Правительства Республики Казахстан в 2019 году