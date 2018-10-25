Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановления
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Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 15 октября 2018 года № 634
Об утверждении Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016 –2019 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 16 октября 2018 года № 651
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 116 «Об утверждении Правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования»

Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 19 октября 2018 года № 665
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 июня 2009 года № 906 «Об утверждении Правил определения лимита правительственного долга и долга местного исполнительного органа, лимитов предоставления государственных гарантий и поручительств государства»

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