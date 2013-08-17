Постановление Правительства Республики Казахстан О некоторых вопросах оценочной деятельности Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета 2013 года областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на проведение противоэпизоотических мероприятий Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил использования целевых текущих трансфертов, выделенных бюджету города Алматы на 2013 год на субсидирование пассажирских перевозок метрополитеном Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении типового договора на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил организации и функционирования рынка электрической мощности Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 октября 2012 года № 1358 «Об утверждении Правил выбора поставщика услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и возмещения его затрат» Постановление равительства Республики Казахстан О внесении изменения в постановление Правительства еспублики Казахстан от 12 апреля 2013 года № 343 О некоторых вопросах распределения объемов арифных квот на ввоз отдельных видов мяса» Постановление равительства Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые ешения Правительства Республики Казахстан Постановление равительства Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2010 года № 745 «Об утверждении реестра государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам» и от 31 августа 2012 года № 1119 «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых Министерством образования и науки Республики Казахстан, местными исполнительными органами в сфере образования и науки» Содержание - скачать
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